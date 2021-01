FC Sochaux : "Pas de renforts cet hiver" annonce Thomas Deniaud, le directeur sportif

Les supporteurs jaune et bleu sont fixés. Leur club de coeur ne fera pas venir de nouveaux joueurs en ce mois de janvier. "La décision de ne pas investir lors de ce mercato d'hiver a été actée hier dimanche" annonce ce lundi Thomas Deniaud dans l'émission 100%FCSM de France Bleu Belfort Montbéliard.

"Ne pas se mettre en danger financièrement" - Thomas Deniaud

Le directeur sportif justifie cette décision de Nenking, l'actionnaire chinois du FCSM "pour des raisons économiques". "Avec la crise de Mediapro, celle du COVID avec les huis clos, un état des lieux du manque à gagner est en cours d'élaboration, mais on sait déjà que l'on va avoir une perte (de l'ordre de 3 millions d'euros selon nos informations), et donc il a été acté que nous n'allions pas recruter en janvier _pour ne pas mettre le club en péril_. Nous sommes déçus mais sans ce manque à gagner, on aurait été plus actifs. Mais nous sommes dans l'objectif d'être entre la 5ème et la 9ème place (Sochaux est 7ème à la fin de la phase aller), et nous pensons que nous pourrons atteindre ces objectifs sans recruter. Mais je rappelle que notre projet est de monter en Ligue 1 dans les deux ans à venir, donc nous serons beaucoup plus actifs cet été".

Bye, bye, Kalulu, Bayala, ...

Aldo Kalulu ne reviendra donc pas à Sochaux "J'étais encore avec son agent la semaine passée, Aldo avait fait de Sochaux sa priorité, mais je crois qu'il va s'engager avec un autre club de Ligue 2" relève Thomas Deniaud, toujours dans 100%FCSM._"Pour Bayala_, il avait résilié son contrat avec Lens mais il avait très peu de temps de jeu, je ne pense pas qu'il aurait été prêt de suite". Et Dimitri Liénard, l'enfant de Sermamagny, idole de Strasbourg ? "C'est un joueur que l'on suit, je connais bien sa structure d'agents, mais sincèrement, Dimitri n'était pas notre priorité de recrutement, on cherchait d'autres profils plus offensifs" précise encore le directeur sportif sochalien.

Mercato clos mais ...

Mais forcément, comme dans tout bon mercato qui se respecte, l'opportunité de "faire un coup" sur le gong n'est pas totalement exclu selon Thomas Deniaud "Nous restons vigilants, on sait qu'il y a toujours des coups à faire, donc si vraiment, il y a une très, très bonne opportunité, mais ce n'est pas notre priorité, ni notre objectif cet hiver. Le club se porte bien financièrement donc on ne va pas, je me répète, user de cartes pour le mettre en péril financièrement".

L'avenir d'Omar Daf toujours en réflexion

Omar Daf et son staff ont donc pris acte de ce mercato hivernal sans recrues "C'est dommage" constate simplement Stéphane Mangione, le coach adjoint en charge des attaquants, invité également de 100%FCSM ce lundi "On a appris la nouvelle ce lundi. On aurait bien aimé accueillir un joueur avaleur d'espaces au mercato d'hiver (pour compenser la perte de Kitala en début de saison), il aurait valorisé les autres joueurs autour de lui. On garde quand même nos ambitions mais du coup on reste mesurés parce qu'on sait tout le travail que l'on a avec tous ces jeunes joueurs et notre effectif" conclut l'ancien buteur dijonnais.

Quant à une éventuelle prolongation d'Omar Daf, en fin de contrat en juin prochain "Elle est toujours en phase de réflexion" affirme Thomas Deniaud dans 100%FCSM "Je suis satisfait du travail d'Omar et de son staff, ils ont su se remettre en question après le match de Châteauroux. Il nous montre en tous les cas qu'il mérite de participer au challenge et aux ambitions du club" ajoute le directeur sportif des jaune et bleu.