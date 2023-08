FC Sochaux : plus d'expérience mais des recrues encore attendues dans l'effectif

Une ambiance digne d'une rentrée des classes flotte au stade Bonal à l'aube du coup d'envoi de la nouvelle saison du FC Sochaux-Montbéliard ! Si chaque intersaison apporte son lot de transferts, l'été 2023 restera historique pour le club jaune et bleu, avec l'arrivée du projet FCSM 2028 aux commandes, en lieu et place du groupe immobilier chinois Nenking.

D'abord actif dans le sens des départs, dont le gardien Maxence Prévot , le mercato sochalien a été lancé dans le sens des arrivées après la décision positive de la DNCG : neuf arrivées ont été enregistrées depuis l'inscription du club en National. Huit des neuf recrues se sont exprimées ce mercredi 23 août.

Un étendard franc-comtois

L'identité régionale de la nouvelle saison sera défendue par Kévin Hoggas. Né à Besançon, le milieu de terrain offensif revient au bercail après des expériences au Racing Besançon et l'ASM Belfort au début des années 2010. Aussi passé en Belgique (au Cercle Bruges puis au SK Beveren), le nouveau numéro 8 du club jaune et bleu n'a pas tardé à répondre à la proposition du directeur sportif Julien Cordonnier : "les évènements difficiles vécus par le club cet été m'ont donné l'envie de venir pour participer à la reconstruction. J'ai l'impression d'avoir rendu les gens heureux, je vais m'en nourrir" confie Kévin Hoggas, qui a signé pour deux ans avec le FCSM.

Parmi les nouveaux visages, Baptiste Valette est le successeur désigné de Maxence Prévôt dans les cages sochaliennes : "j'ai discuté avec lui avant de venir. Je vais récupérer sa maison ! Maxence est un gardien qui a marqué le club. Mais je viens aussi pour marquer mon histoire" ajoute le gardien âgé de 30 ans, tout juste sorti d'une saison en National (31 matches) avec le SO Cholet.

Un collectif déjà complémentaire ?

Les joueurs également présentés ce mercredi sont un mélange d'expérience, de connaissance du National... et du FC Sochaux-Montbéliard. En défense, Thomas Fontaine tâchera d'apporter son vécu par la parole. "On a bien bossé cette semaine, tout le monde tire dans le même sens" rassure le défenseur international malgache, habitué aux rencontres professionnelles avec plus de 200 matches en Ligue 1 et Ligue 2. Sur le côté droit, le latéral formé à Marseille Julien Dacosta tâchera aussi d'apporter son expérience après des passages aux Chamois Niortais et à l'AS Nancy-Lorraine, pour 11 rencontres disputées en National la saison dernière.

Le nouveau défenseur sochalien Thomas Fontaine a déjà connu la Ligue 1 et la Ligue 2. © Radio France - Alexandre Lepère

Du haut de ses 25 ans, le milieu de terrain offensif Diego Michel apportera son habitude de la troisième division : le joueur formé à Rennes est passé par le Red Star et le FC Versailles mais sa progression a été freinée par une blessure des ligaments croisés. Les profils offensifs ne seront pas dépaysés ! Le Rémois N'Dri Koffi est déjà habitué au National (16 matches), et Issouf Macalou revient au FCSM pour s'imposer dans son club formateur, après un départ précipité à l'été 2019.

Si tous les joueurs cités précédemment sont aptes à disputer le premier match ce vendredi au Red Star, le défenseur Sidy Diagne ne sera pas présent sur la feuille de match, car arrivé trop tard dans l'effectif sochalien avant la date de la rencontre au stade Bauer.

Formé à Sochaux, Sidy Diagne effectue son retour au FCSM © Radio France - Alexandre Lepère

Nolan Galves souhaite toujours partir

Le mercato sochalien restera actif ces prochains jours. Des profils défensifs et offensifs sont encore visés par le FCSM. Le directeur sportif Julien Cordonnier recherche un défenseur central droit, un latéral gauche, un milieu excentré gauche et un attaquant. Une place de latéral droit sera peut-être aussi à pourvoir avec le possible départ de Nolan Galves. Formé à Sochaux, le joueur reste en pourparlers avec le club de Pau (Ligue 2), qui a transmis une offre à la direction jaune et bleu. "Le joueur et ses représentants vont au bras de fer, c'est dommageable" regrette Julien Cordonnier qui veut une issue satisfaisante pour le club franc-comtois. Nolan Galves ne figurera pas dans le groupe aligné par Oswald Tanchot au Red Star, le déplacement qui marquera le début de la saison sochalienne en National.