FC Sochaux : "Prolonger Omar Daf ? Pour de la continuitÃ©, ce serait beaucoup mieux" annonce Samuel Laurent

Samuel Laurent a joué cartes sur table ce lundi 1er mars 2021 dans l'émission 100%FCSM sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Le directeur général exécutif sochalien a fait le point sur plusieurs dossiers chauds. Le patron des jaune et bleu annonce la promotion de Philippe Raschke au poste de responsable du recrutement, la volonté de reconduire Omar Daf sur le banc, ou encore le changement de la pelouse de Bonal pour une surface hybride dès cet été en grande partie acté.

Philippe Raschke nommé responsable du recrutement

Samuel explique dans 100%FCSM ce choix "Nous ne remplaçons par Thomas Deniaud poste pour poste comme directeur sportif mais nous avons acté ce lundi la promotion de Philippe Raschke en tant que responsable du recrutement. Il va occuper un rôle plus important. Philippe fait du très bon travail, il mérite cette place, il va prendre entièrement la main sur le recrutement, il va pouvoir s'entourer de collaborateurs, de gens qui vont travailler avec lui sur le recrutement. Il va diriger cette cellule, il a l'expérience, il connaît tout du club, il est extrêmement efficace, extrêmement travailleur. Il sera en relation avec les agents de joueurs. Et pour exploiter au mieux le talent de Philippe Raschke, il faut lui laisser les portes ouvertes pour aller explorer plusieurs championnats, plusieurs pays et bien évidemment plusieurs joueurs tenus par plusieurs agents".

Omar Daf prolongé ?

Là encore, Samuel Laurent fait le point sur la situation du coach sochalien que la direction ne souhaitait pas reconduire il y a encore quelques mois. Mais pour le patron du FCSM, la donne a changé, et la tendance avec, au point de vouloir prolonger l'entraîneur sénégalais sur le banc des jaune et bleu au-delà de son contrat qui expire en juin 2021 ? "J'attendais qu'une seule chose, c'est d'avoir assez de confiance dans les résultats parce que la confiance en l'homme je l'avais, mais la confiance dans les résultats ça me manquait un petit peu. Aujourd'hui, on se sent plus à l'aise, plus serein pour discuter de la suite mais tant que rien n'est acté, difficile même de parler à sa place mais je n'ai pas de pression avec Omar. Je pense que les choses vont se faire en bonne intelligence parce que c'est quelqu'un qui est attaché au club, qui a le même projet que nous, c'est quelqu'un de raisonnable et d'intelligent donc j'ai plaisir à travailler avec lui. Moi, je pense que si on veut s'inscrire dans la continuité ce serait beaucoup mieux, il fallait que l'on ait des éléments de confiance pour nous rasséréner, aujourd'hui on en a plus, et j'aimerais que les choses perdurent ainsi, que l'on puisse vous annoncer du concret très vite, le dialogue se poursuit, s'approfondit, ça ne saurait tarder"

Une pelouse hybride dès cet été à Bonal

Dernier dossier abordé par Samuel Laurent dans 100%FCSM, la pelouse de Bonal, en très mauvais état "Nous allons avoir une dernière réunion qui va quelque part finaliser l'accord avec les collectivités locales, PMA, le département et la région. Une pelouse hybride à Bonal, ce n'est pas encore signé, mais on est à 98%, je dirais, de chances de l'avoir cet été. Je ne me fais pas beaucoup de soucis, mais là-encore, tant que ce n'est pas signé il faut rester prudent mais c'est en excellente voie".

Réécouter ci-dessous l'intégralité de l'entretien de Samuel Laurent dans 100%FCSM ici, ainsi que le bel échange avec Vincent Duluc, journaliste de l'Equipe sur le match de Sochaux à Lyon samedi en coupe de France.