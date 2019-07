FC Sochaux - Pas de retour de PSA, et une communication à tout-va !

Sochaux, France

La réponse n'a pas tardé et elle est sans surprise. Interpellé dans une lettre par l'ancien sénateur-maire de Montbéliard, Louis Souvet, et l'ex-président du FCSM, Jean-Claude Plessis, (une lettre co-signée par des élus et personnalités du nord Franche-Comté) pour sauver le club, Carlos Tavares a adressé un courrier daté du 1er juillet 2019, rendu publique ce mardi. Le patron de PSA y explique que son groupe ne reviendra pas au chevet du FC Sochaux-Montbéliard et pour diverses raisons.

Morceaux choisis

"Dans ces circonstances particulièrement exigeantes et dans un contexte concurrentiel exacerbé, le management du Groupe doit consacrer l'intégralité de ses efforts et de son temps à l'entreprise, la focalisation la plus grande étant nécessaire pour surmonter les nombreux obstacles sur notre route".

"Vous noterez d'ailleurs qu'il n'existe au sein de l'équipe de direction du Groupe de personnes ayant une expérience du monde du football, alors même que dans la situation que vous décrivez le FCSM a particulièrement besoin d'une équipe de dirigeants expérimentés et aguerris, issus du monde du football".

Carlos Tavares rappelle l'engagement de PSA d'un plan d'investissement de 200 millions d'euros qui va permettre "au site de Sochaux d'accéder à une compétitivité porteuse d'avenir pour ses collaborateurs. C'est de cette façon que le Groupe, premier employeur de la région, peut manifester le plus utilement son attachement au pays de Montbéliard, attachement réel, et comme vous le soulignez ancien".

Enfin, le PDG de PSA, met en avant le concept de rentabilité qui "dans le sport, comme dans le monde de l'entreprise, seule la performance est porteuse de pérennité. Nous serons les premiers à nous réjouir de voir le FCSM surmonter ses difficultés actuelles autour d'un projet sportif fédérateur".

Une conclusion que l'on peut finalement adresser à la nouvelle équipe dirigeante du groupe Nenking, futur propriétaire du FCSM mais déjà aux commandes. Les nouveaux patrons sochaliens sont par ailleurs enfin de sortir de leur silence.

Une communication à tout-va et sur tout !

Le club a multiplié les communiqués ce mardi. Il y a d'abord celui sur le feu vert de la DNCG en expliquant notamment vouloir mettre en œuvre une gestion saine afin d'atteindre et et de pérenniser notre équilibre budgétaire... en consentant tous les efforts nécessaires pour rendre au club la place qu’il mérite, c'est-à-dire en Ligue 1 dans les 5 ans.

Le club dévoile également son nouveau slogan "Plus que jamais Sochaliens", et s'en sert pour lancer, enfin, sa campagne d'abonnements (débutée ce mardi !!) au stade Bonal ou sur internet. Toutes les infos sont à retrouver sur fcsochaux.fr

Mais le plus improbable reste ce communiqué au sujet de la voiture mise à disposition de Wing Sang Li, l'ex-PDG de Tech Pro et du FCSM, retrouvée hier et rapatriée par la gendarmerie au club. Le véhicule avait été abandonné depuis le 29 juin dernier sur un parking d'hôtel de Sausheim dans la banlieue de Mulhouse. On ne sait pas si la voiture, toujours au frais du club, sera réutilisée par un nouveau membre de l'équipe dirigeante.