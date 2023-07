FC Sochaux : rétrogradé, le club mise tout sur un sauvetage en National

Après le choc, le temps de l'action, de la réaction même. Ce mardi, le FCSM, a reçu la confirmation par la commission d'appel de la DNCG de sa rétrogradation en National. "Au regard de la situation du marché immobilier chinois qui s’est à nouveau détérioré au deuxième trimestre 2023, le Groupe Nenking n’a pas été en mesure de dégager la trésorerie adéquate pour combler le déficit prévisionnel du FC Sochaux-Montbéliard. C'est donc sans cet élément à fournir concernant un virement bancaire en provenance de Chine que le FCSM s’est présenté ce mardi 11 juillet devant la DNCG d’appel. Cette dernière a confirmé sa décision de rétrogradation en National 1" peut-on lire dans un communiqué du club suite au verdict du gendarme financier du football français.

Tout pour le National

Tout en s'associant "à la peine de tous les supporters et tous les salariés du Club, et regrettant les conséquences de cette situation", la direction du FCSM dit s'engager à "s'employer dès à présent à présenter un nouveau budget lui permettant d’évoluer en National 1 en 2023/2024". C'est ce que nous a confirmé, Maître François Klein, avocat à la cour de Paris représentant les intérêts du FCSM devant la DNCG ce mardi (comme en 2019) en compagnie de Samuel Laurent, le directeur général du club. "Nous avons un certain délai (de 7 à 10 jours) pour préparer un budget capable de nous faire repartir en National. Nous avions déjà anticipé cette situation. Nous pensons que nous avons les moyens de tenir ce budget" nous confie le juriste.

La vente de Rassoul Ndiaye au Havre devrait y participer, ainsi qu'un plan drastique d'économies de charges. Se pose également la question du centre de formation que le club souhaiterait conserver mais qui a un coût (3 millions d'euros environ).

De potentiels repreneurs déjà intéressés

Nenking ne pouvant boucher le trou, le FCSM a nécessairement besoin de trouver un repreneur dans les plus brefs délais pour racheter sa dette et le maintenir à flots au moins en National. Selon nos informations, différents candidats ont pris contact avec la direction et l'actionnaire du club sochalien ces dernières 24 heures. De source proche du dossier, nous sommes en mesure de vous confirmer qu'Alain Pedretti (aucun lien de parenté avec l'ex-joueur du FCSM, Benoît Pedretti) fait partie des repreneurs potentiellement intéressés.

L'homme d'affaires, ex-président de l'AS Cannes, Créteil ou encore Neuchâtel Xamax, à la réputation plutôt sulfureuse, aurait même formulé une offre de reprise à Nenking. D'autres prétendants sont venus aux renseignements : "le téléphone sonne pas mal" nous glisse-t-on en interne. Si l'opération "sauvetage en National" échouait, ce serait alors le dépôt de bilan et la N3. Une chose est sûre, le feuilleton du sauvetage du FCSM est loin d'être terminé. En espérant que la scène finale ne brise plus encore le cœur des supporteurs jaune et bleu.