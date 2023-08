FC Sochaux : selon Oswald Tanchot, "le club a été abandonné par les gens qui auraient dû le diriger"

La situation du FC Sochaux-Montbéliard est évidemment difficile à digérer pour Oswald Tanchot. Rentré chez lui en Mayenne, l'entraineur du FCSM est jusqu'à nouvel ordre au repos, au même titre que son staff et ses joueurs. Une dispense d'activité forcée, de par la situation administrative du club, rétrogradé en National, en attendant un possible dépôt de bilan et une chute au niveau amateur, au mieux en National 3, malgré les efforts de Romain Peugeot.

ⓘ Publicité

Toujours salarié du FCSM, Oswald Tanchot est en attente d'une évolution de la situation. Le temps pour le technicien de repenser à tous les évènements subis depuis la fin juin : "j'ai de la colère : tout ceci est irréel" confie le principal intéressé dans un entretien accordé à France Bleu Belfort-Montbéliard ce samedi 5 août.

loading

L'ancien entraineur du Havre et d'Amiens a vécu une situation inédite, s'estimant lâché par ses employeurs. "Sur l'aspect foot, on a fait une préparation la plus cohérente possible. Le reste est de l'abandon total : le club a été abandonné par les gens qui auraient dû le diriger" déplore le technicien sochalien.

Des "réponses rapides" sont toujours attendues

Selon ses mots, Oswald Tanchot n'a rencontré que deux fois le directeur général Samuel Laurent : "les deux premiers jours de mon arrivée, le lundi et le mardi. Mais au-delà de le voir, on peut faire des visio-conférences. Le seul communiqué est celui de Frankie Yau le 14 juillet" regrette le Mayennais, qui espère toujours des "réponses rapides."

Dans le brouillard d'un été inédit, l'entraineur a tenté de faire son travail, avec un jeune effectif, principalement issu de l'équipe réserve. L'émotion d'Oswald Tanchot a été très vive au moment du dernier entrainement sur la pelouse du stade Bonal ce vendredi 4 août : "on a construit des liens très forts. Vous savez, ce ne sont pas des moments faciles à vivre quand on voit des jeunes pleurer parce qu'on leur dit de quitter leur club où ils ont été formés."

Tout était prêt pour une nouvelle saison en Ligue 2

Vidé de son effectif par une vague de départs, des arrivées étaient quand même programmées au FC Sochaux-Montbéliard si le maintien en Ligue 2 était acté par les instances du football français. L'entraineur toujours en place avait notamment travaillé avec Julien Cordonnier, le directeur sportif du FCSM. "On avait des accords avec des joueurs expérimentés qui seraient venus encadrer tout ces jeunes joueurs là. Avec l'engouement de nos supporters, on allait écrire une belle page de l'histoire du club. On nous a empêché de tomber les armes à la main" regrette Oswald Tanchot.

Au-delà du groupe de joueurs, les supporters ne sont pas oubliés par l'entraineur, qui salue "leur passion", "leur engagement" pour un club "quasiment rayé de la carte, sans émotions."

Un entraînement sous le signe de l'émotion

Le départ inéluctable d'Oswald Tanchot

Deux défaites pour une victoire sur les trois rencontres amicales : le bilan du technicien sochalien semble déjà définitif. "J'ai beaucoup d'attaches désormais le club mais j'ai aussi une carrière à mener" explique celui qui possède un diplôme d'entraineur professionnel. "Je suis venu pour entrainer le club en Ligue' 2. Ça ne veut pas dire que je n'envisage pas un retour mais il faudrait déjà que l'on me présente un projet cohérent avec un président, une ambition, un effectif." Le vœu d'Oswald Tanchot est pour l'instant loin d'être réalisé. La Ligue 2, elle, repart sans le FCSM ce samedi 5 août...