FC Sochaux : "Si j'ai des choses à dire, je le dis en interne" la réponse d'Omar Daf à son directeur général

Omar Daf est un défenseur de formation, mais l'entraîneur du FCSM ne réserve pas son art de la contre-attaque exclusivement au terrain. Cet après-midi, lors du point presse d'avant match du Havre programmé ce samedi au stade Bonal pour le compte de la 12ème journée de Ligue 2, le coach des jaune et bleu a inévitablement été interrogé sur la sortie médiatique, et très médiatisée, de Samuel Laurent.

Le directeur général exécutif du club s'est fendu d'une critique plus qu'acerbe après la déroute à Châteauroux samedi dernier. Une diatribe postée sur le compte Facebook du patron sochalien qui y met indirectement en cause Omar Daf "Ce qui ne fonctionne pas doit être remplacé", même si, ensuite, le dirigeant du FCSM a quelque peu remis de l'eau dans son vin au micro de France Bleu Belfort Montbéliard "Omar Daf n'est pas sur la sellette mais j'en attends beaucoup d'ici la trêve".

Sauf que le mal est fait, la communication très (trop ?) personnelle de Samuel Laurent n'a pas laissé Omar Daf indifférent. L'entraîneur sochalien fait sa mise aux points pour France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard : Omar Daf, déjà, comment avez-vous réagi à la sortie médiatique de votre directeur général exécutif ?

Omar Daf : "Je suis un professionnel, je connais les codes de ce métier, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu, quand j'étais joueur, j'avais une déontologie, et en tant qu'entraîneur, je ne vais pas changer donc j'ai toujours une déontologie et pour moi le plus important c'est l'institution. Si j'ai des choses à dire, je le dis en interne. Je lis pas mal de choses dans la presse mais à aucun moment, il y a eu un coup de fil ou un entretien quelconque avec moi, ni avec le staff, donc que les choses soient claires !"

"Il ne faut pas que nos objectifs changent tous les 5 matches" - Omar Daf

FBBM : Vous estimez cette communication inopportune ?

Omar Daf : "Chacun est libre de s'exprimer, on ne m'entend jamais m'exprimer ni sur les réseaux, ni dans la presse en dehors des conférences de presse, donc je répète, moi je suis un professionnel, je travaille, je préfère parler sur l'aspect technico-tactique. Je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de jugement à porter, j'ai une mission, je vais tout faire pour atteindre cet objectif-là, il ne faut pas que nos objectifs changent tous les 5 matchs"

FBBM : Vous sentez-vous sous pression pour le match de ce samedi contre Le Havre à Bonal ?

Omar Daf : "Pour moi, même si on a une période difficile, on est dans les clous, il ne faut pas se tromper d'objectif. Aujourd'hui, on va jouer une équipe du Havre qui est prétendante à la montée, qui est deux points devant nous seulement, mais il n'y a pas de déclaration en ce qui les concerne. Moi, je suis très serein, je vous rassure, je suis très serein. J'ai pris le club dans des conditions difficiles (il y a 2 ans par une défaite à Châteauroux le 30 novembre 2018), l'objectif c'était d'éviter la relégation en National, on s'est sauvés. La 2ème année, on était encadrés par la DNCG avec un budget très restreint, l'objectif c'était de finir 16, 17ème, on s'est maintenus sans aucun souci (14ème avec l'arrêt de la Ligue 2 à la 28ème journée en raison de la crise sanitaire).

"Cette année, mon objectif est de finir 10ème du championnat donc j'ai une mission et des objectifs très précis, très clairs, je vais tout faire pour les atteindre, je le répète, on est encore dans les clous même si on a des ambitions, on veut faire beaucoup plus mais en fonction des moyens que nous avons, en fonction du projet qui a été mis en place en début de saison, c'est de finir 10ème du championnat" (NDLR : dans l'émission 100%FCSM de ce lundi, Thomas Deniaud, directeur sportif du FCSM parle plus d'un classement allant de la 5ème à la 9ème place)

"Je suis serein, je vous rassure, je suis très serein" - Omar Daf

FBBM : Vous avez l'impression qu'il n'y a pas le même discours sur les objectifs à atteindre ?

Omar Daf : "Depuis le premier jour contre Auxerre, je n'ai pas changé mon discours. C'est toujours le même discours, il faut de l'humilité, il faut continuer à travailler, aujourd'hui, on nous a mis parmi les favoris mais pour moi, Le Havre fait partie de ces favoris du championnat donc, moi je suis très conscient de notre potentiel, de ce que nous pouvons faire. (ferme) Il faut être clair et connaître les objectifs du club. Le club veut monter dans 3 ans, on est en construction. Cette année, l'objectif c'était de recruter et remplacer des joueurs qui sont partis, ça a été fait. On a fait une bonne préparation, on a pris des points et l'équipe est allée chercher ces points-là, on est dans la course par rapport à nos objectifs, c'est pour ça que je disais que je suis serein parce que si on me demande d'être premier du championnat, alors oui c'est d'autres objectifs ! Aujourd'hui, les objectifs qu'on m'a fixés c'est de finir 10ème, donc je ferai tout pour aller plus loin et mieux que cet objectif-là. On fera tout pour retrouver le jeu qui était le nôtre en début de saison parce qu'on sait qu'on peut, et qu'on doit faire mieux que ce qu'on fait actuellement."

