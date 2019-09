FC Sochaux : Sofiane Diop en prêt comme joker

Sochaux, France

Le mercato d'été est officiellement terminé depuis le 2 septembre 2019, mais le FC Sochaux-Montbéliard est quand même sur le point de recruter un nouveau joueur en vertu du règlement sur le joker. Il s'agit de Sofiane Diop. Ce jeune milieu de terrain offensif de 19 ans arrive en qualité de joker, prêté par l'AS Monaco. Un accord de principe a été trouvé ce jeudi annonce le FCSM sur son site officiel.

Pourquoi un renfort est-il valable en dehors des périodes de mercato ?

C'est une subtilité du règlement sur les transferts hors mercato souvent peu utilisée. Pourtant, la Ligue de Football Professionnel autorise effectivement chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2 à recruter un "joker", différent encore du joker médical prévu en cas de grave blessure.

Seule condition, que le joueur soit licencié en France. L'alinéa 4 de l'article 213 stipule que "seuls les joueurs titulaires d'une licence "joueur" au sens de l'article 60 des Règlements généraux de la FFF pour la saison en cours ou les joueurs dont la dernière licence "joueur" a été délivrée par la FFF, la Ligue de Football Professionnel ou une Ligue régionale pourront être recrutés en tant que joueur dit "joker". Cette opportunité de recrutement n'est valable qu'une seule fois par club.

"Un bon dribbleur, joueur de couloir et qui va très vite" - Thomas Deniaud sur Sofiane Diop

Sofiane Diop entre donc parfaitement dans ce dispositif. Formé à Rennes, le milieu de terrain offensif devient professionnel avec Monaco en 2018. Il y dispute une quinzaine de matches de Ligue 1 et même 4 de Ligue des Champions sous les ordres de Thierry Henry. Sofiane Diop compte également à ce jour 10 sélections en équipe de France des U18 et U19. "C'est un bon dribbleur, un joueur de couloir, et il va très vite" nous confie ce jeudi Thomas Deniaud, le directeur sportif du FCSM qui confirme que cette fois le mercato du FC Sochaux "est bel et bien terminé". Sofiane Diop doit être à Bonal ce vendredi pour finaliser les derniers détails de son prêt, et "s"imprégner de l'ambiance" dixit Thomas Deniaud, en suivant en tribunes, le match de ses futurs coéquipiers face à Valenciennes.