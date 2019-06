FC Sochaux - Tech Pro veut mettre Wing Sang Li hors jeu !

Sochaux, France

Faut-il en rire ou en pleurer ? On se gardera bien de répondre à cette question mais la crise de gouvernance au FC Sochaux-Montbéliard n'est pas loin de friser le ridicule à la lueur du dernier épisode en date. Ce vendredi, le club s'est fendu d'un communiqué pour faire le point sur les derniers agissements de Monsieur LI, en coulisses, et directement au siège du club comme nous vous l'avions déjà relaté récemment.

Voici ce que dit le FCSM sur son site officiel "Monsieur Frederic Bo Dong, président de Tech Pro Technology Development Ltd et de la SASP FC Sochaux-Montbéliard, a indiqué à travers un communiqué que Monsieur Wing Sang Li, ancien président de Tech Pro et du FC Sochaux-Montbéliard, n'avait plus aucune fonction dans ces entreprises depuis respectivement le 2 avril 2019 et le 3 mai 2019. En conséquence, Monsieur Li n'a aucune autorité pour mener la moindre discussion, négociation, action ou quoi que ce soit d'autre au nom du FC Sochaux-Montbéliard".

Tech Pro affirme clairement son intention de reprendre la main sur le contrôle du club, et de mettre définitivement hors-jeu Wing Sang Li qui avait pourtant été mis en demeure de respecter ses engagements lors de sa démission en mai dernier et de l'intronisation de Frédéric Dong Bo.

Wing Sang Li clame sa bonne foi, preuves à l'appui

Sauf que Monsieur Li ne l'entend visiblement pas de cette oreille. L'homme d'affaires chinois continue d'oeuvrer comme si de rien n'était en étant présent à Bonal depuis vendredi dernier, obligé de fuir mercredi après l'intrusion d'une dizaine d'individus au siège du club réclamant son départ définitif. Wing Sang Li affirme être pourtant dans son bon droit en s'appuyant sur un accord passé avec le board de Tech Pro lui conférant les pleins pouvoirs pour la gestion du FCSM (vente du club comprise) en qualité de manager général de Tech Pro. Ce document avait été transmis le 23 avril dernier à France Bleu Belfort-Montbéliard lors du premier épisode de ce combat des chefs. Mais il y a un autre document que nous avons pu consulter, signé par Frédéric Dong Bo, et qui autorise Monsieur Li à garder ses prérogatives au FCSM.

Frédéric Dong Bo tacle Monsieur Li !

Frédéric Dong Bo reconnaît avoir signé ces documents mais, par le biais de ce communiqué ce vendredi, les estime caduques aujourd'hui. Nous avons pu joindre ce vendredi le patron de Tech Pro qui se justifie "Déjà je veux dire que Monsieur Li et moi-même ne sommes pas proches du tout. J'ai bien signé ces accords mais il s'agissait surtout de laisser Wing Sang Li faire la transition avec ma prise de pouvoir au club. J'ai 41 filiales à gérer, je ne connaissais pas le milieu du football, c'est pour ça qu'on a autorisé Monsieur Li à rester en place mais uniquement dans le but de nous accompagner, de coopérer mais pas pour prendre des décisions au nom de Tech Pro ou du FCSM. Il nous avait promis de nous guider uniquement, pas de s'ingérer dans les affaires du club. Mais il n'a pas respecté ses engagements. Cette-fois, il a franchi la "ligne rouge" et je ne peux plus le tolérer. Tout ce que Monsieur Li a fait depuis que je suis arrivé à la présidence de Tech Pro et du club a porté préjudice au club et au groupe" nous a affirmé Frédéric Dong Bo.

"S'il le faut, on l'attaquera en justice" - Frédéric Dong Bo concernant Wing Sang Li

Le patron de Tech Pro désavoue une fois de plus Wing Sang Li, estimant qu'il n'a plus aucune légitimité et qu'il ne doit plus interférer au nom du groupe et du FCSM. "J'étais certainement vulnérable à ma prise de fonction à Tech Pro et à Sochaux. On a voulu faire confiance à Monsieur Li mais il a trahi quelque part notre confiance."Give him an inch and he'll take a mile" souligne Frédéric Dong Bo dans cette métaphore anglaise pour dire que Wing Sang Li abuse souvent de ses réels pouvoirs.

Cette nouvelle mise en demeure se veut être plus menaçante, dans l'espoir cette fois-ci de mettre l'ex-président définitivement hors-jeu. Frédéric Dong Bo va même plus loin "Si Wing Sang Li revient voir un match à Bonal, je ne pourrai pas l'en empêcher. En revanche, s'il revient à Sochaux pour traiter d'affaires en douce, sous la table, je n'hésiterai pas à l'attaquer en justice !". Monsieur Li va-t-il enfin se tenir "à carreau" ? Rien n'est moins sûr avec l'homme d'affaires chinois qui a prouvé en 4 ans au FCSM qu'il était d'une très grande résilience devant l'hostilité.

La vente du club est en jeu

Une chose est sûre, cette passe d'armes, triste remake du premier épisode en avril dernier, ne fait qu'écorner un peu plus l'image déjà bien abîmée du FC Sochaux-Montbéliard. Le club joue son avenir dans quelques jours devant le jury d'appel de la DNCG. Pour passer cet écueil final, l'actionnaire espère bien y présenter un nouveau repreneur comme caution principale. Le projet du groupe marocain Green Plus piloté comme nous vous le révélions par Gérard Soler, l'ex-attaquant international du FCSM dans les années 70, est pour l'heure la seule piste crédible. Mais l'affaire pourrait capoter si la société nord-africaine n'est pas pleinement rassurée sur la probité de son éventuel futur vendeur. Il est donc grandement temps de siffler la fin de cette pathétique récré !