FC Sochaux : Thomas Deniaud, directeur sportif "On aura des moyens supérieurs à la saison dernière"

L'émission 100% FCSM est repartie sur les chapeaux de roue en ce lundi 1er juin. Avec Thomas Deniaud, le directeur sportif, on balaie toute l'actualité du club en pleine préparation de sa prochaine saison en Ligue 2. Parmi les nombreux thèmes abordés, celui qui retient particulièrement l'attention des supporteurs jaune et bleu est indéniablement le mercato d'été.

Le marché des transferts estivaux n'ouvre officiellement que le 9 juin, mais Sochaux a déjà avancé ses pions et recruté trois joueurs. Dans l'attente d'en faire venir encore, le directeur sportif fait le point sur les dossiers bouclés et ceux en cours. Voici le recap de son entretien pour France Bleu Belfort-Montbéliard en quelques questions-réponses.

100% FCSM : déjà qu'en est-il du passage devant la DNCG ?

Thomas Deniaud : "Je n'ai pas la date précise, mais c'est courant juin. Mais maintenant que Nenking est le propriétaire du club, on espère faire lever la mesure d'encadrement de la masse salariale. On ne va pas non plus faire n'importe quoi. On veut construire une équipe la plus compétitive possible, avec nos moyens, qui, je ne m'en cache pas, seront supérieurs à ceux de la saison dernière. J'ai demandé à Samuel Laurent, le directeur général exécutif du club, de pouvoir recruter "malin", avec des joueurs expérimentés de la Ligue 2 mais aussi de la Ligue 1 comme Florentin Pogba".

100% FCSM : Où en est-on des prolongations de contrat pour Diédhiou et Thioune ?

TD : "Pour Diédhiou, ce n'est pas acté mais on veut le prolonger. On a un accord de principe avec son agent mais nous voulons surtout doubler les postes. C'est ce qu'on fait en recrutant Florentin Pogba que l'on veut installer à gauche. Et pour Ousseynou Thioune, rien d'acté encore non plus mais on a un accord de principe aussi pour une prolongation d'un an".

"Rocchia ? S'il veut revenir, on serait ravis" - Thomas Deniaud, directeur sportif des jaune et bleu

100% FCSM : Quid d'Adolphe Teikeu ?

TD : "Adolphe Teikeu est en fin de contrat. J'ai signalé à son agent que l'on s'attendait peut-être à vendre Maxence Lacroix, et comme on veut réduire l'effectif professionnel (de 31 la saison dernière à 25 environ cette saison ou celle d'après selon Thomas Deniaud), donc je ne veux pas cumuler les postes. Si on peut garder Adolphe dans le cas où Lacroix s'en va, on verra si on peut s'entendre. Aujourd'hui, il est en fin de contrat, c'est le jeu. On ne lui a pas formulé de proposition, s'il trouve une autre opportunité, eh bien on prendra acte, mais je ne veux pas tripler les postes".

à lire aussi FC Sochaux : Joseph Lopy revient au FCSM

100% FCSM : Et Christopher Rocchia, parti pour de bon de Sochaux ?

TD : "Je suis en pourparlers avec des joueurs pour le poste de latéral gauche. Mais Christopher Rocchia est un joueur qui nous a donné toute satisfaction. Il souhaite jouer en Ligue 1. Après, si on peut le faire revenir (la saison passée, il était revenu au FCSM en fin de mercato d'été également), on sera ravis évidemment, parce qu'en plus d'être sur le terrain exemplaire, en dehors, c'est un super garçon. Et donc s'il souhaite revenir encore chez nous, si on trouve un accord financier, on le fera parce que c'est un joueur admirable".

"Sané on aimerait bien le garder mais on cherche aussi d'autres attaquants - Thomas Deniaud, directeur sportif du FCSM

100% FCSM : Abdoulaye Sané, le meilleur buteur du club cette saison avec 10 buts, est en fin de contrat. Sur le départ ?

TD : "J'aurais aimé le garder, c'est un joueur très complet, qui fait une grande partie de la saison tout seul, qui n'est pas avare d'efforts., qui a été efficace même s'il a raté des pénalties mais ce n'est pas grave. Je suis en discussions avec Abdou et sa structure d'agents. On aimerait le garder mais je ne sais pas si on pourra. En attendant, on regarde très attentivement pour le recrutement en attaque, et on a formulé deux propositions pour des postes offensifs"

Yann Kitala, ici avec Lorient contre Clermont, intéresse le FCSM, mais l'attaquant formé à Lyon est très courtisé © Maxppp - Nicolas Creach / Le Télégramme

100% FCSM : Dont une pour Yann Kitala, le jeune formé à Lyon ?

TD : "Oui, on est sur lui. C'est un joueur qui nous avait fait mal avec Lorient où il était prêté la saison dernière (défaite 4-0 du FCSM à Bonal). C'est un profil intéressant, jeune mais avec une marge de progression importante. Il est très sollicité, on essaye de tout faire pour le "draguer" (sic) , on l'a eu au téléphone, notamment le coach Omar Daf. Et pour Mamadou Thiam, on a pris beaucoup d'informations, on a communiqué mais c'est un joueur exigeant financièrement. Mais ma priorité, c'est de construire une colonne vertébrale expérimentée et ensuite on verra en fonction des départs. On a des joueurs sollicités et certaines arrivées de prévu"

"Joseph Lopy est un garçon "club", il aime Sochaux, et pour nous, c'est très, très important" - Thomas Deniaud, directeur sportif sochalien

100% FCSM : un dernier mot sur le retour de Joseph Lopy dans son club formateur

TD : "Ca doit être un dynamiteur de vestiaire en dehors de ses capacités à être bon sur le terrain. C'est un joueur qui a une grande, grande, grande motivation pour jouer à Sochaux. Et pour moi, pour Omar et son staff, c'est très important. C'est un garçon très intelligent, qui aime le club, et pour moi c'est la base. Son discours nous a énormément plu parce que c'est un garçon "club". Il envisage même de finir sa carrière au FCSM et d'y envisager même une possible reconversion. Il veut s'installer chez nous dans l'Est. Il a un vécu de Ligue 2 et de Ligue 1. Mais avant cela, en tant que joueur, j'attends de lui qu'il encadre ses jeunes joueurs avec son intelligence et son amour du club".

Cliquez ici pour retrouver l'intégralité de l'entretien de Thomas Deniaud et de Joseph Lopy dans 100% FCSM