FC Sochaux : trois entraîneurs pressentis

C'est l'information de ce début de semaine pour les supporteurs du FC Sochaux-Montbéliard. Et elle fait beaucoup parler. Plusieurs noms sont sortis ce lundi dans différents médias nationaux pour être le nouvel entraîneur des jaune et bleu la saison prochaine en Ligue 2, et succéder à Olivier Guégan démis de ses fonctions à la mi-mai. En tout, trois candidats se détachent clairement. A savoir qui est le favori, il est très difficile encore de le dire.

Gourvennec ... oui mais non

C'est d'abord RMC qui annonce ce lundi Jocelyn Gourvennec tout près de Sochaux. Déjà approché la saison passée, on peut vous le confirmer, l'ex-coach de Lille plaisait beaucoup au FCSM mais, selon nos informations, le Breton a finalement décliné l'offre sochalienne malgré tout l'intérêt qu'il a porté, nous dit-on, au projet du club franc-comtois. Encore raté donc pour Gourvennec.

Un match à trois ?

Il y a ensuite eu une short-list dévoilée par le journal L'Equipe que nous sommes en mesure de vous confirmer. Avec trois entraîneurs en lice. Il y a d'abord Bruno Irlès, mais l'ex-coach de Troyes, ne serait pas forcément, selon nos informations, le mieux placé. Oswald Tanchot, ex-entraîneur du Havre et d'Amiens, fait également partie de la sélection finale.

Vient enfin l'Italo-Suisse, Fabio Célestini : l'ex-joueur de l'OM, a été débarqué au printemps de son poste au FC Sion mais il aurait présenté un projet plutôt convaincant à ce que l'on en sait.

Qui des trois va rafler la mise ? Rien n'est encore acté d'autant qu'un prétendant surprise peut encore sortir du chapeau dans les jours à venir. Il est donc urgent d'attendre. Fin du suspense prévu en fin de semaine.

DNCG en fin de semaine

Autre dossier brûlant pour les dirigeants du FCSM et son actionnaire chinois, Nenking : le passage devant la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion). D'après nos informations, il est prévu cette semaine pour faire valider le budget du club en vue de la saison prochaine.

En difficulté financière en raison d'une politique de salaires très (trop ?) élevés, le FCSM va devoir être convaincant pour apporter les garanties nécessaires (promesses de ventes de joueurs, et/ou apport de l'actionnaire) afin d'obtenir le feu vert du gendarme financier du football français. Incontestablement, Sochaux joue très gros sur cette fin de semaine.