FC Sochaux : un budget étudié pour jouer en National 1 grâce à Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez

La Ligue 2 est passée mais la planète sochalienne continue de tourner... mise sur orbite en National 1 ou direction le National 3 pour le FC Sochaux-Montbéliard ? En attendant une issue définitive, deux ébauches de scénarios se préparent autour de ces deux championnats : l'un mène ce dimanche au National, la division où est provisoirement rétrogradée le FCSM.

Une étude nécessaire des comptes du club

Une opération de la toute dernière chance se prépare autour de l'ancien président Jaune et Bleu. Jean-Claude Plessis s'active en coulisses avec son ex bras droit au club Pierre Wantiez, selon une information de nos confrères de l'Est Républicain confirmée par France Bleu Belfort-Montbéliard. Le but ? Etudier la possibilité de constituer un budget pour le National.

Si il ne s'agit pas d'un accord avec Nenking, le duo Plessis-Wantiez vient d'avoir accès aux comptes du FCSM, grâce à un appel téléphonique passé avec Samuel Laurent, le directeur général du club. Le double objectif est clair : préserver une partie des 150 emplois et maintenir le FCSM à un niveau sportif décent. Touché par le dernier entrainement du groupe professionnel à Bonal, Jean-Claude Plessis veut tenter le tout pour le tout en missionnant son ancien bras droit Pierre Wantiez.

Une réponse rapide

Loin de l'idée de créer des fausses promesses aux supporters, Jean-Claude Plessis pose un délai : "on saura d'ici lundi ou mardi si on continue" commente le dirigeant de l'AS Brestoise, qui a réuni des partenaires prêts à participer, dont certains étaient déjà de l'aventure Romain Peugeot.

Le duo Plessis-Wantiez étudie la perspective d'un budget à 3 ans, une façon d'assurer une stabilité financière au club. Si les étapes sont encore nombreuses, une nouvelle possibilité existe de voir le FC Sochaux-Montbéliard évoluer au troisième échelon du football français. Encore une fois, le temps presse : la première journée est prévue ce vendredi 11 août avec un potentiel déplacement sur la pelouse du FC Versailles.