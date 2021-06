FC Sochaux : un mercato plus offensif et toujours actif

Si les supporteurs du FC Sochaux Montbéliard sont désormais fixés sur le calendrier des Jaune et Bleu pour la saison 2021-2022 de Ligue 2 avec notamment une entrée en matière musclée chez le voisin dijonnais, ils n'ont, pour l'heure, qu'une vague idée de l'équipe qu'alignera Omar Daf face au DFCO le 24 juillet prochain. Le FCSM vient pourtant de mettre un coup d'accélérateur dans son mercato cette semaine en annonçant l'arrivée de deux joueurs offensifs, Maxime Do Couto, formé à Tours et en provenance du championnat ukrainien, et Tony Mauricio, l'ex-Lensois qui vient de s'engager pour trois saisons avec Sochaux (plus une en option). Avec quatre recrues, le FCSM a fait une partie de son recrutement, il lui reste surtout à trouver un buteur.

Encore trois ou quatre renforts, Lasme sur le départ

Pour Samuel Laurent, le directeur général exécutif du FCSM, le mercato est loin d'être terminé "On a encore faim de nouveaux joueurs" ironise le patron sochalien qui, plus sérieusement, confirme "le besoin de recruter encore, au moins trois à quatre joueurs, un défenseur central, et encore des profils offensifs" sachant que Bryan Lasme, entré dans un bras de fer avec son club formateur en boycottant l'entraînement depuis la reprise, devrait finalement être vendu au club allemand d'Arminia Bielefeld. "L'affaire devrait être conclue ce lundi" nous précise Samuel Laurent.

Motus pour Kalulu

Sochaux continue de prospecter pour renforcer encore plus son secteur offensif, sachant qu'il ne reste qu'Adama Niane dans un profil de buteur patenté mais qui n'a pas convaincu Omar Daf lors de sa première saison en jaune et bleu, et que Yann Kitala va devoir encore besoin de temps pour rejouer en compétition et encore plus pour retrouver son meilleur niveau. Néanmoins, Samuel Laurent reste confiant "Nous avons toujours des contacts en cours pour de très bons joueurs en attaque" confie le directeur général exécutif qui préfère rester très discret sur les noms éventés ici et là sur les réseaux sociaux. Le retour d'Aldo Kalulu, passé à Sochaux en 2017-2018 et plébiscité par les fans du FCSM, est-il plus que possible ? "Pas de commentaire sur le sujet" indique le patron du club sochalien. Le mercato d'été n'a pas fini d'alimenter les conversations des plus fidèles supporteurs de Sochaux.