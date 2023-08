FC Sochaux : les contours du projet FCSM 2028 avant l'audition cruciale du 17 août devant la DNCG

Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve petit à petit un calendrier, avec un rendez-vous majeur. La date du jeudi 17 août sera celle d'une nouvelle audience décisive devant la DNCG. Le gendarme du foot français aura la (lourde) tâche de se prononcer sur la validation du budget 2023/2024 du club.

Dans le détail, l'accord de vente conclu ce jeudi 10 août sera étudié, celui entre Nenking et les investisseurs réunis autour du duo Jean-Claude Plessis/Pierre Wantiez. Désormais appelé "FCSM 2028", le projet porté par les deux anciens dirigeants sochaliens sera officiellement validé ou rejeté par l'instance de contrôle du football français. En attendant le verdict, le club jaune et bleu a lui-même détaillé les contours du projet dans un communiqué.

Romain Peugeot fait partie de l'aventure "FCSM 2028"

Le projet FCSM a déjà l'accord d'une dizaine d'investisseurs privés locaux pour participer au budget du club. Le nom de Romain Peugeot figure dans le communiqué : le candidat malheureux à la reprise de l'équipe en Ligue 2 rejoint un projet sur 5 ans, afin de redonner un élan au FC Sochaux-Montbéliard d'ici l'année du centenaire du club.

En coulisses, le tour de table se poursuit pour réunir un budget suffisant aux exigences de la DNCG. De nouveaux investisseurs sont arrivés ce jeudi 10 août après l'annonce de la vente du FCSM par Nenking. Mais comme l'indique lui-même Pierre Wantiez, la porte reste ouverte à d'autres candidats, qu'ils soient franc-comtois ou non.

La date fatidique du jeudi 17 août

La construction du projet FCSM 2028 dépend désormais de la DNCG. Comme l'indique le club dans son communiqué , une réponse positive de l'instance permettra "de lever la condition suspensive contenue dans le contrat de cession et d’entériner le changement de contrôle effectif du FCSM." En cas d'échec, le groupe Nenking reprendrait alors le contrôle des opérations, avant un très probable dépôt de bilan et une disparition du club dans le monde amateur. L'enjeu est crucial : le FC Sochaux-Montbéliard conserverait son statut professionnel et le centre de formation de Seloncourt en cas de maintien en National.

D'ici la date décisive, le club va déjà reprendre vie avec la reprise de l'entrainement de l'équipe première ce lundi 14 août à 10h à Bonal, sur le terrain annexe de Wembley ou directement sur la pelouse du stade. Le centre de formation du château de Seloncourt reste toutefois fermé au jusqu'au vendredi 18 août, dans l'attente du verdict de la DNCG. Les joueurs du centre de formation s'entrainent grâce à un programme fourni à distance : ils n'ont pas le droit d'ici là d'effectuer des tests dans d'autres clubs. Avant un retour définitif au centre de formation, dans un scénario idéal...