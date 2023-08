FC Sochaux : une course contre-la-montre pour jouer en N3 en cas de dépôt de bilan

Le scénario rocambolesque de l'été 2023 du FC Sochaux-Montbéliard n'est pas encore bouclé !

ⓘ Publicité

Très provisoirement relégué administrativement en National, empêché de jouer en Ligue 2 par les instances du football français, le FCSM navigue en eaux troubles. Dans un tel contexte, un objectif est visé par une partie du club : préparer le terrain grâce à un nouveau départ en National 3, en cas de dépôt du bilan de la SASP FC Sochaux Montbéliard, la structure professionnelle détenue par son propriétaire, le groupe immobilier chinois Nenking.

L'association FCSM réclame les droits sportifs du club

La perspective N3 est clairement évoquée par l'association du FC Sochaux-Montbéliard, l'autre partie du club jaune et bleu. Fondé le 2 mai 2001, l'association s'occupe de l’École de foot (des U6 jusqu’aux U14) et les équipes féminines, comme le rappelle le club sur son site internet.

À la manœuvre, le président de l'association Jean-Claude Vienot avait anticipé le contexte terrible autour du FCSM. Un organigramme a été préparé pour la nouvelle saison, dont une partie serait choisie parmi les éducateurs déjà en place au club. L'effectif a également été anticipé, notamment par l'ancien joueur et entraineur sochalien Éric Hély qui collabore avec l'association : une dizaine de joueurs se tiennent prêts si l'équipe jaune et bleu dispute bel et bien le championnat de National 3.

S'agissant des infrastructures, une réflexion a aussi été menée : l'équipe première et toutes les autres formations sochaliennes s'entraineraient au château de Seloncourt. Une façon de faire vivre le château, avec une petite poignée de salariés, même si la plupart des personnes présentes feraient surtout du bénévolat.

À lire aussi Seloncourt : le centre de formation du FCSM se vide définitivement de ses jeunes pensionnaires

Propriétaire des lieux, le Pays de Montbéliard Agglomération devra pour cela prêter les terrains, les bureaux, éventuellement des chambres du château pour loger des joueurs de l'équipe première. Un budget prévisionnel est déjà prévu selon le plan de l'association du FCSM.

Nenking temporise (une fois de plus)

Une difficulté majeure se dresse sur la route de l'association FCSM : le groupe Nenking n'a pas encore déclenché une procédure de dépôt de bilan de la SASP auprès du tribunal de commerce. Le dépôt de bilan permettrait à l'association de récupérer les droits sportifs du club pour jouer en N3. Mais de nombreux éléments indiquent que Nenking joue la montre : la SASP n'est pas officiellement en cessation de paiement.

L'hypothèse pour l'instant privilégiée par le groupe immobilier chinois serait une procédure de sauvegarde, c'est-à-dire encaisser l'argent restant dans les caisses du club, dont celui reçu pour les transferts des joueurs du groupe professionnel, à l'image du départ de Skelly Alvero, parti pour 4 M€ à l'Olympique Lyonnais.

Le dialogue semble au point mort : le duo Nenking-Samuel Laurent n'a pas répondu aux sollicitations de l'association du FCSM.

"Il faut qu'on ait les droits sportifs d'ici le milieu de la semaine"

Dés lors, la fenêtre de tir se rétrécit. Selon Jean-Claude Vienot "il faut qu'on ait les droits d'ici le milieu de la semaine (mercredi 9 août)." Problème : comment faire si Nenking ne cède pas les droits de la SASP ? "Nous réfléchissons à une solution juridique pour débloquer la solution." L'enjeu est vital car si le club n'est pas inscrit en N3, il tombera (au mieux) un échelon plus bas en Régional 1. Pire, le FCSM pourrait tout simplement disparaitre et n'être inscrit dans aucun championnat si aucune solution n'est trouvée !

Comme le résume Jean-Claude Vienot : "on travaille sur un budget pour monter en National 2 mais pour l'instant on ne peut rien faire. Les promesses ne dépendent pas que de nous." La balle est définitivement dans le camp de Nenking, qui reste toujours très discret sur ses intentions. À cette heure, le club sochalien peut encore s'aligner en National si un budget est réuni. Une mission difficile à en croire le projet de reprise non abouti de Romain Peugeot...