FC Sochaux : une reprise au pas de course au centre de formation à Seloncourt

Place au terrain ! L’intense feuilleton sochalien en coulisses va progressivement passer au second plan. Les différentes équipes du FC Sochaux-Montbéliard se préparent en vue d’un début de saison… particulier, vu le contexte !

Après un premier départ ressemblant à des adieux, les joueurs du centre de formation reviennent finalement ce vendredi 18 août, au lendemain de la validation du projet de reprise du club par la quarantaine d’actionnaires représentés par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, respectivement nouveau président et nouveau directeur général du FC Sochaux-Montbéliard.

Place (déjà) aux entraînements

Des joueurs engagés dans la catégorie des moins de 14 ans (U14) à ceux inscrits en moins de 20 ans (U20), une centaine de jeunes sochaliens reviennent progressivement au château, par leurs propres moyens (parents ou proches) ou via un bus FCSM affrété pour tout ceux habitant en région parisienne. Les valises à peine posées, les jeunes footballeurs sont attendus ce samedi 19 août pour un premier entraînement.

Toujours en charge du centre de formation, Sylvain Matrisciano est rassuré mais au travail : "on retrouve une vie normale au château" concède le natif de Besançon. Une rentrée des classes dans un timing serré, la reprise des différents championnats est prévue dés le week-end du samedi 26 et dimanche 27 août. Avec un personnel plus restreint ? Une probabilité : "il faudra peut-être mutualiser quelques postes pour faire des économies" ajoute Sylvain Matrisciano.

Le directeur du centre de formation Sylvain Matrisciano peut enfin se projeter sur la saison à venir des équipes de jeunes du FCSM © Radio France - Christophe Beck

Un staff inchangé

Les pensionnaires du centre de formation ne seront pas perdus ! L’organigramme se précise, de façon quasi identique au début de l’été : le duo Monsoreau-Frau retrouve ses fonctions, après un intérim de plusieurs rencontres à la tête de l’équipe première en Ligue 2. L’ancien défenseur est en charge de l’équipe réserve en National 3, tandis que “PAF” reprend les commandes des moins de 19 ans (U19).

Pour l'ancien buteur (78 réalisations en 209 matches à Sochaux entre 1997 et 2004), le contexte rocambolesque de l'été sera assurément positif : “mes joueurs se sont vraiment rendus compte qu’ils ont eu de la chance d’être dans notre club, avec un engouement exceptionnel. La situation leur donnera une grande motivation pour la suite” pense Pierre-Alain Frau qui doit se rendre avec son équipe le dimanche 26 août à Clermont-Ferrand pour le coup d’envoi du Groupe B.

L’état d’esprit sochalien rejaillit de plus en plus fort à Seloncourt : après les moins de 15 ans l'an dernier, l'ancien milieu de terrain sochalien (370 matches, 34 buts) Michaël Isabey entraînera cette saison les moins de 17 ans. Vainqueur de la coupe Gambardella au printemps 2022 avec les jeunes de l’Olympique Lyonnais, l’ancien défenseur et coach sochalien Eric Hély (deux maintiens en Ligue 1 à l’été 2012 et 2013) est pressenti pour revenir au club à travers un rôle de coordinateur au centre de formation. Les choses s'accélèrent aussi pour l'équipe première avec le premier match amical de l'ère "FCSM 2028" à Bonal (à huis-clos) contre Vesoul ce vendredi.