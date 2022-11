FC Sochaux : une zone près de la gare TGV de Meroux-Moval pour son futur centre de performance ?

Le FC Sochaux Montbéliard va-t-il s'installer dans le Territoire de Belfort ? Pas pour y jouer ses matchs, qui restent à Bonal, mais pour y implanter son futur centre de performance. C'est le grand projet du club et de Nenking, son actionnaire chinois : construire un immense complexe d'au moins 20 millions d'euros qui regrouperait toutes les activités sportives et administratives en un seul endroit. Selon nos informations, le FCSM serait très intéressé par l'acquisition d'un terrain situé en face du 1er Régiment d'Artillerie de Bourogne, dans le Territoire de Belfort, plus précisément, sur la zone dite des Plutons.

Un intérêt réel du FCSM

La zone des Plutons est un ancien dépôt de munitions que le 1er RA a rétrocédé depuis longtemps au Grand Belfort. D'une superficie d'environ 90 hectares, elle se situe au-dessus de la Gare TGV Meroux-Moval et en face de la caserne militaire de Bourogne. Aujourd'hui, le site est en grande partie transformé en clairière. Les dirigeants sochaliens auraient même rencontré certains acteurs du dossier très récemment pour se faire une idée plus précise du lieu et de ses capacités d'exploitation. On parlerait d'un prix de vente avoisinant les 5 millions d'euros.

Rien d'acté

Ce centre de performance accueillerait, en fait, toutes les activités du club : entraînement des professionnels et des pensionnaires du centre de formation actuel, hébergement des jeunes et infrastructures administratives. Par ailleurs, si ce projet de centre de performance voit le jour, le centre de formation actuel de Seloncourt n'accueillerait plus que la section féminine du FCSM. Encore une fois, il ne s'agit pour l'heure que d'un intérêt pour cette zone des Plutons, mais d'un intérêt bien réel de Sochaux. Contactée ce jour, la direction du FCSM ne commente ni ne confirme l'information. Le sujet sportif, financier et politique, est suffisamment sensible pour que chacun prenne vraiment le temps de la réflexion.