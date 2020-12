FC Sochaux : "On va Ãªtre impactÃ© par la crise avec Mediapro mais on n'est pas inquiet" annonce Samuel Laurent

Deux dirigeants pour le prix d'un ! Samuel Laurent, directeur général exécutif, et Emmanuel Desplats, son adjoint, étaient invités de 100%FCSM ce lundi 7 décembre. Les dirigeants du club sochalien ont fait le point sur la crise financière qui secoue le football français avec le conflit entre la LFP et Médiapro. Quel impact pour Sochaux ? Il est aussi question du prochain passage devant la DNCG, et du mercato d'hiver.

France Bleu Belfort Montbéliard : Quel sera la perte pour un club comme Sochaux dans cette crise entre la LFP et Mediapro ?

Emmanuel Desplats : "Dans le pire des scénarios, c'est-à-dire que l'on considère que les échéances d'octobre et décembre ne seront jamais payées par Mediapro et encore moins par le prochain diffuseur puisqu'il n'arrivera qu'après, donc au final, ça va osciller aux alentours de deux millions et demi d'euros de perte, hors impact lié au COVID et au huis clos (qui serait de l'ordre d'un million d'euros pour le FCSM en cas de huis clos jusqu'à la fin de saison). Et puis, il faut savoir que les droits télé ont été augmentés à hauteur de 135 millions d'euros pour cette saison, et que la nouvelle répartition des droits, en vertu de nouveaux critères comme la notoriété ou encore le classement des centres de formation, eh bien on faisait partie avec le club d'Auxerre des plus grands bénéficiaires de cette répartition donc on sera, avec nos amis auxerrois, les plus impactés par cette baisse".

FBBM : Finalement les ventes de Lacroix et Kambwala s'avèrent opportunes dans ce climat actuel ?

ED : "Elles tombent plutôt pas mal en effet (rires). Mais on sera tous impactés, en tous cas, sur les saisons à venir parce que je pense que les droits télé ne seront pas, malheureusement, à la hauteur de ce que Mediapro les avait achetés (840 millions par saison jusqu'en 2024, Canal + pourrait reprendre le contrat mais à hauteur de 700 millions par saison). Et pour revenir sur votre question, en vendant Lacroix et Kambwala, on n'a pas de recettes supplémentaires à faire pour la saison en cours. On n'est pas obligés de vendre des joueurs au mercato d'hiver pour passer la DNCG au mois de mai prochain."

FBBM : Justement le passage devant la DNCG lundi prochain, malgré la crise, ça se présente bien pour Sochaux ?

ED : "On aura tous un impact avec le COVID et Mediapro, j'ai vu que des clubs de Ligue 2 (ndlr : Dunkerque) avaient, entre guillemets, été sanctionnés. Après, la DNCG avait mis en places des ratios financiers la saison dernière, je sais qu'elle a mis ça en stand-by. Alors oui, elle sera moins stricte mais forcément elle va quand même regarder la trésorerie des clubs pour vérifier que chacun puisse payer toutes ses obligations jusqu'au mois de juin. Et sur ce point, à Sochaux, on est bien."

FBBM : Samuel Laurent, Nenking, l'actionnaire du FCSM est-il quand même inquiet par rapport à la crise financière du football français ?

Samuel Laurent : "Non, on n'est pas inquiet, Sochaux a la chance d'avoir un actionnaire suffisamment solide pour ne jamais risquer que le club puisse sombrer financièrement à cause du COVID, à cause des droits télé. Nenking sera toujours derrière et c'est capital. Je rappelle qu'on a sauvé une première fois le club il y a deux ans en apportant in extremis 4 millions d'euros, en plus de la vente".

FBBM : Ces 4 millions d'euros sont un prêt, Nenking peut toujours les reprendre ?

SL : "Oui, on peut toujours les récupérer, l'argent est bloqué, mais pas question d'y toucher. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, on n'est ni un marchand de bonbons, ni de tapis d'ailleurs. Non, on est là pour pérenniser le club, lui permettre de se développer et de retrouver son niveau de Ligue 1. Alors c'est vrai qu'on n'est pas arrivés au moment le plus facile, on est arrivés après un escroc (la période Tech Pro avec Wing Sang Li), on est arrivés avec le COVID, avec une autre forme d'escroquerie avec Mediapro, mais malgré tout, le FCSM fait partie des rares clubs chanceux qui ont un actionnaire suffisamment fort pour pouvoir l'épauler quoiqu'il arrive et assurer sa survie financière".

FBBM : Nenking va mettre du coup des moyens sur le mercato de janvier ?

SL : "Je laisse ça au sportif mais le mercato d'hiver est plus compliqué que celui de l'été, on anticipe une grosse déflation sur les prix du mercato d'été. Il est possible qu'on attende donc mais s'il y a un besoin impérieux, oui on remettra des choses (sic). Il y a beaucoup de postes qui peuvent être concernés, et si, je me répète, il y a un besoin identifié et si on trouve la personne correspondante on le fera, sinon on attendra l'été, on n'est pas pressés, on est dans la grande sérénité".