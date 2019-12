FC Sochaux - Vers une pelouse hybride à Bonal dès cet été ?

Sochaux, France

C'est le sujet sensible du moment au FC Sochaux-Montbéliard. Dans un état catastrophique depuis quelques matches, le terrain du stade Bonal cristallise toute la tension, et l'attention, des acteurs du club sochalien. Omar Daf se désole de ne pas profiter d'un outil de travail digne de ce nom, un vrai frein, selon l'entraîneur, aux ambitions des jaune et bleu cette saison. La direction du club, consciente du problème, vient de s'emparer du dossier afin d'y trouver une solution dans les meilleurs délais.

Dans un premier temps, le FCSM annonce ce lundi, procéder à un "scalpage et à un replacage"du gazon abîmé, et ce dès le début d'année 2020. Les travaux sont prévus entre les réceptions du Paris FC le 10 janvier et celle de Lorient le 31 janvier. Il s'agit là d'une réponse dans l'urgence. Mais le grand chantier pourrait être pour l'été prochain, le club envisagerait d'opter pour une pelouse hybride. Se pose néanmoins la question de son financement.

Un changement dès janvier devenu une priorité

Samuel Laurent était l'invité du Club Sochaux ce lundi sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Le Directeur général exécutif du FCSM a confirmé l'information que l'on vous donnait dès vendredi soir. Le club décide de ne plus attendre pour remplacer sa pelouse dégradée. "C'est un impératif, on ne peut plus jouer sur cette pelouse (...). _C'est un héritage du manque d'entretien sur les années précédentes, elle vit mal depuis plusieurs saisons" ex_plique le dirigeant qui ajoute qu' "il y a eu des pressions inutiles, parce que ça tombait sous le sens, alors on a fait les choses au plus vite, au mieux, simplement c'est beaucoup d'argent (environ 220 mille euros selon Samuel Laurent). _On a d'abord cherché à stopper l'hémorragie financière du club à notre arrivée, et maintenant que nos comptes sont au vert, on peut se permettre de s'occuper de nos infrastructures".Samuel Laurent insiste encore sur ce replacage dès janvier 2020 "Si nous étions 15èmes, ou 16èmes au classement, ce serait dommage, mais là, on ne peut pas continuer à jouer sur une pelouse qui se dégrade, et surtout qui peut nous faire perdre des points extrêmement précieux_ qui pourraient nous amener, peut-être, je dis bien peut-être, aux play-off, donc ce serait vraiment dommage aujourd'hui de se priver de cette chance".

Avant le choix d'une pelouse hybride dès cet été ?

Le FCSM pare ainsi au plus pressé avec ce lifting dès janvier, mais le club réfléchit déjà à une solution plus pérenne avec une pelouse hybride, autrement dit, mi-naturelle, mi-artificielle. En clair, il s'agit d'un gazon "toutes saisons", qui ne s'abîme jamais. L'idée est lancée nous a confirmé Samuel Laurent dans le Club Sochaux "On a déjà discuté avec des entreprises spécialisées, et l'été prochain, installer une pelouse hybride à Bonal, c'est tout à fait envisageable. On peut le faire durant l'intersaison estivale, _c'est possible, mais le problème, c'est le financement d'un tel projet"_avance le Directeur général exécutif du club sochalien.

"La réflexion pour une participation financière est déjà en cours avec le club" - Christophe Froppier, vice-président en charge des sports à Pays de Montbéliard Agglomération

Et le financement est de taille "Une pelouse hybride, c'est plus d'un million d'euros" selon Samuel Laurent. Le club peut prendre en charge une partie de son financement, mais a besoin d'une contribution des collectivités locales. Pays de Montbéliard Agglomération et Christophe Froppier, son vice-président en charge des sports, se dit ouvert à la discussion, comme il l'a confié dans le Club Sochaux "On verse 80 mille euros avec notre convention pour l'entretien de la pelouse, et on finance les travaux liés aux infrastructures du stade Bonal. C'est près de 180 mille euros qui vont être alloués pour les travaux du stade Bonal pour l'année prochaine. Donc après, rien ne nous empêche de nous mettre autour de la table et de prendre une décision collégiale, au niveau des pouvoirs publics, pour que l'on puisse enfin avoir une pelouse digne de Bonal". Selon Samuel Laurent, la région Bourgogne Franche-Comté ne souhaiterait pas apporter une aide financière pour des travaux dans le stade Bonal.

"Nenking sera propriétaire du FCSM en 2020" - Samuel Laurent, Directeur général exécutif du FCSM dans le Club Sochaux

Dans ce dernier Club Sochaux de l'année 2019, Samuel Laurent fait également le point sur le transfert de propriété entre Tech Pro et Nenking pour l'acquisition du FCSM "Tech Pro sera sorti de la bourse de Hong-Kong le 31 janvier 2020. A partir de ce moment-là, on se retrouve dans une configuration beaucoup plus simple pour faire valoir notre nantissement sur Ledus Group. Ledus Group est une filiale de Tech Pro qui possède Ledus Club qui possède lui-même le FCSM. Donc ce sera l'affaire de quelques mois pour que Nenking récupère Ledus Group, donc Ledus Club, et donc le FCSM à 100%."

Le Directeur général exécutif sochalien précise enfin qu'il ne sera plus utile de "passer par des audits et des opérations boursières très compliquées à Hong-Kong. A partir de ce moment-là, l'encadrement de la masse salariale sera levée, et le projet sportif pourra être mis en place pour la saison 2020-21, donc avec des top-players". La période des voeux approche, les supporteurs sochaliens espèrent que ceux formulés par Samuel Laurent seront exaucés.