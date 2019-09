FCN-SRFC (1-0) Fin d'invincibilité pour Rennes à la Beaujoire : une affaire de penaltys

Nantes, France

Peu inspirés, en manque criant d'idées dans le secteur offensif, les rennais ont perdu face à leur meilleur ennemi un match qu'ils ont pourtant globalement maîtrisé. Les rennais connaissent leur deuxième crise de résultats depuis l'arrivée du duo Létang-Stéphan, après celle survenue en fin de saison dernière : les rouge et noir n'ont plus gagné depuis le 25 août et la 3ème journée de championnat face à Strasbourg.

Le film du match

La première mi-temps est peu animée, les deux équipes mettent de l'intensité mais peinent à se procurer des occasions, jusqu'à la 33e minute. Adrien Hunou est lancé en profondeur à la limite du hors-jeu, l'attaquant rennais crochette Alban Lafont qui le fauche sur la ligne de la surface de réparation. L'arbitre Anthony Gautier désigne le point de pénalty et avertit le gardien nantais. Face à l'international espoirs, M'Baye Niang n'appuie pas assez sa frappe et manque une occasion en or de basculer devant à la pause.

Au retour des vestiaires, les rennais mettent le pied sur le ballon et évoluent la plupart du temps dans la moitié de terrain nantaise. Sur une bonne pénétration d'Hunou côté gauche, Romain Del Castillo récupère un bon ballon au deuxième poteau mais trouve une nouvelle fois les gants d'Alban Lafont (54'). Les rennais sont à ce moment là largement dominateurs mais ne parviennent pas à tromper la vigilance de la défense des canaris, emmenée par un Nicolas Pallois impérial. Sur un contre, les nantais trouvent Abeid dans la surface, qui envoie une frappe contrée par le bras de Jérémy Morel. Nouveau pénalty, que le capitaine du FCN Abdoulaye Touré transforme d'une superbe panenka.

Nantes prend l'avantage, poussée par une Beaujoire qui attend une victoire des siens face aux rouge et noir depuis 14 ans. Une victoire qu'elle obtiendra grâce à une organisation défensive impressionnante, les rennais ne parvenant pas à se procurer la moindre occasion franche en fin de match malgré les entrées de Bourigeaud, Raphinha et Siebatcheu dans la dernière demi-heure.

Crise de résultats... et d'idées ?

Un mois sans victoire pour les rennais, mais ce qui marque le plus c'est l'incapacité du SRFC à se montrer dangereux ces dernières semaines, à l'exception peut-être de la dernière demi-heure face à Lille dimanche dernier. On attendait beaucoup de l'association entre Hunou et Niang : si le premier s'est montré très volontaire sur le front de l'attaque, le second a erré toute la deuxième mi-temps, sans doute fatigué après l'enchaînement des matchs et son manque de repos cet été dû à la Coupe d'Afrique des Nations.

Toujours est-il que le Stade Rennais et Julien Stéphan ont du travail en ce début de saison : les départs de Sarr et Ben Arfa se font sentir, et les supporters attendent avec impatience l'adaptation des recrues offensives (Tait et Raphinha) pour pouvoir se faire une idée du vrai potentiel de ce Stade Rennais cru 2019-2020.