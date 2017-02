FCNA-DFCO : une victoire pour rester loin de la zone rouge

Le FC Nantes reçoit à 19h ce vendredi le DFCO. Une victoire sur les Dijonnais permettrait aux canaris de repousser au classement un candidat au maintien en ligue 1 de football.

Le Football club de Nantes accueille à la Beaujoire, le DFCO, le club de Dijon. Le 13e affronte le 17e. Seuls trois points séparent les deux formations. Une victoire à domicile permettrait aux Canaris de garder leur petite avance sur les trois relégables. Ce match va également permettre de situer un peu mieux les Nantais. Le FC Nantes est-elle cette équipe qui est capable d'emballer un match et de remporter une victoire de prestige comme face à l'OM ? Ou bien est-elle l'équipe qui se fait rejoindre par manque de concentration comme on l'a vu face à Metz ?

Ce nul à Metz nous a fait mal, mais aujourd'hui on a les qualités pour battre Dijon à domicile - Yacine Bammou l'attaquant Nantais.

L'attaquant Yacine Bammou nous l'a confié. Après le match nul rageant face à Metz, Sergio Conceição a été sévère mais juste. "Le coach a été dur avec nous, il nous a dit que les matchs se jouaient sur des petits détails, il nous a dit de rester concentré de la première à la dernière minute, et si on écoute le coach ça va le faire".

"On est à trois points du 18e mais aussi à quatre points du 8e - Amine Harit milieu offensif des canaris

Le FC Nantes a un match en retard face à Bastia qui se disputera le 1er mars. Actuellement, les Canaris sont donc à 4 points du 8e et à 3 points du 18e. "On est dans dans une zone inconfortable, on peut vite monter ou vite descendre. C'est une source de motivation de prendre les 3 points avant le match de Bastia mercredi. Ils dévorent les espaces, mais à domicile ça va être à nous de faire la loi".

Cascades d'absents du côté du DFCO

Le DFCO va être très affaibli pour ce match. Il y a cinq absents. Le milieu offensif Marvin Martin souffre d'une tendinite en haut d'une cuisse, le défenseur Fouad Chafik est touché aux adducteurs, le milieu de terrain Mehdi Abeid souffre lui des ischios. Pierre Lees-Melou est blessé à la cuisse, Jordan Marié est lui suspendu. Du côté des Nantais, seul le nouveau milieu de terrain Sergio Oliveira est forfait. Le Portugais est blessé au genou.

FCNA - DFCO, match à suivre à partir de 18h30 sur France bleu Loire Océan. Coup d'envoi à 19h.