FCOSK 06- Angers en coupe de France : "On a l'Alsace derrière nous"

Plus de 9.000 billets vendus (9057 et sans doute plus depuis ce mardi matin) ! La Meinau se remplit de plus en plus pour le 16e de finale de coupe de France. Le FCOSK 06 , le petit poucet alsacien de la compétition, pensionnaire de Régional 1, va affronter un nouveau club de Ligue 1, le SCO d'Angers. Ce sera samedi à 20h45 au stade de la Meinau, l'antre habituelle du Racing.

ⓘ Publicité

Les joueurs du Football Club Olympique Strasbourg-Koenigshoffen 06 ont déjà sorti Clermont , autre club de Ligue 1 au tour précédent mais à Vauban. Cette fois, ils joueront dans le très grand stade de la Meinau. Ils comptent donc sur le public alsacien pour répondre présent. Et cela semble bien parti car les ventes de places ne faiblissent pas au siège du club.

"On les a suivi. On est venu prendre nos billets pour les supporter samedi. Huit billets ! Il y a mes frères, mes neveux... Heureusement que cela va se jouer dans un grand stade. Ca va le faire ! On va supporter le FCOSK à fond !" dit Mehdi, habitant de la Meinau, venu acheter ses places et jusque là jamais allé voir un match du club.

Pourquoi pas 18.000 spectateurs ?

"Cela a bien défilé. Neuf personnes sur dix ce sont des gens que l'on ne connaît pas et on est assez surpris de la sociologie des personnes qui viennent chercher des billets. On a l'Alsace derrière nous. Les gens viennent d'un peu partout du nord de l'Alsace, de Strasbourg. On espère faire au moins 12 ou 13.000 spectateurs, si l'on arrive à 15.000 ce serait parfait" raconte Mony Muller, le manager général du club.

Le logo du FCOSK 06 © Radio France - Antoine Balandra

"Il y a un bel engouement. On l'avait ressenti après l'exploit contre Clermont. Cela a influé sur notre décision d'aller à la Meinau. On sentait un vrai engouement populaire des Strasbourgeois et des Alsaciens. Le nombre de places qui ont déjà trouvé preneur confirme que la décision que l'on a prise était la bonne. Le premier objectif que l'on s'était fixé c'était de franchir le seuil symbolique des 10.000. On est en passe de le réussir. 15.000 c'était un vrai bonheur. 18.000 c'est l'objectif que l'on voulait se fixer ensuite. Après, il faudra se poser la question si l'on est capable de faire plus" explique le co-président Mourad Oualit. 18.000 places vendues permettrait en tout cas de remplir complètement les tribunes nord, sud et ouest de la Meinau.

Les places sont achetables au club de 12h à 22h ou dans les Decathlon alsaciens. 10 euros en tribune, 50 euros VIP.

Et on n'oublie pas les fondamentaux : le match sera à vivre en direct sur France Bleu Alsace avec Luc Dréosto samedi à 20h45