FCSM : Hamza Sakhi en renfort

Sochaux, France

Le FC Sochaux-Montbéliard enregistre l'arrivée d'un 3ème renfort en ce mercato de janvier. Après les signatures de Mohamed Sissoko et Cyrille Bayala, c'est au tour du franco-marocain de l'AJ Auxerre, Hamza Sakhi de rejoindre les rangs des jaune et bleu comme France Bleu Auxerre vous le révélait jeudi dernier.

Le milieu de terrain offensif de 22 ans, formé à Châteauroux, sera prêté jusqu'à la fin de saison après avoir satisfait à la visite médicale d'usage. Auteur d'une bonne saison l'an passé dans l'Yonne avec 5 buts et 5 passes décisives, Hamza Sakhi n'entrait plus cette saison dans les plans de Pablo Correa, le coach bourguignon. Il vient donc se relancer au FCSM et participer au maintien en Ligue 2 du club sochalien.