FCSM : Andriatsima sur le départ.

Faneva Andriatsima veut quitter le FC Sochaux-Montbéliard. L'attaquant malgache, meilleur buteur du club la saison passée, négocie un contrat à l'étranger avec l'accord du FCSM. Sochaux se dit prêt à le réintégrer en cas de départ avorté alors que Mickaël Alphonse lui reste en jaune et bleu.

La fin du mercato d'été approche (31 août) et Sochaux n'échappe pas aux rumeurs dans le sens des départs. Il s'agit même de cas concrets pour 2 joueurs sochaliens. C'est même un secret de polichinelle pour le premier d'entre eux. Faneva Andriatsima est un joueur convoité. Meilleur buteur du FCSM la saison passée, avec 14 réalisations, l'attaquant international malgache a réalisé la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs jaune et bleu. Et naturellement, le buteur a des envies d'ailleurs, surtout à son âge. A 33 ans, Faneva Andriatisma recherche un dernier transfert juteux, et c'est à l'étranger qu'il peut le décrocher.

"On ne veut pas qu'il parte mais il a un bon de sortie" - Peter Zeidler

L'entraîneur allemand du FC Sochaux-Montbéliard n'a pas esquivé le sujet lors de la conférence de presse de ce jeudi avant le match contre Châteauroux (5ème journée de Ligue 2) ce vendredi 25 août "Que ce soit bien clair, on ne veut pas que Faneva Andriatsima nous quitte, mais si un joueur de 33 ans, vient avec des possibilités de jouer d'abord c'était à Dubaï, puis l'Inde et maintenant la Turquie, et comme c'est son souhait de signer un dernier gros transfert et de gagner beaucoup d'argent, alors là bien sûr on l'écoute" confie Peter Zeidler.

Pas dans le groupe contre Châteauroux

Le coach sochalien a décidé de ne pas retenir l'attaquant malgache dans le groupe amené à défier Châteauroux ce vendredi soir à Bonal : "Il a compris ma décision" explique Peter Zeidler "Il n'a pas la tête à 100% pour le club, je préfère lui laisser le temps de se consacrer à un éventuel transfert. Il a une semaine avant la fin de ce "fameux" (sic) mercato pour régler sa situation". Et Zeidler d'ironiser "et si ça ne se concrétise pas avec l'Inde, si les Indiens se rabattent sur leur amour du cricket (sport national en Inde) ou prennent un autre joueur, alors Faneva Andriatsima pourra faire sa saison avec nous (il lui reste un an de contrat), la porte ne lui sera pas fermée" conclut le coach allemand qui ne prévoit pas a priori de le remplacer, son attaque étant déjà bien pourvue.

"Alphonse sera sochalien cette saison" - Peter Zeidler

Andriatsima en instance de départ, le FC Sochaux-Montbéliard retient en revanche son arrière droit. Mickaël Alphonse, élu meilleur latéral droit du dernier championnat, est lui aussi très courtisé à un an de la fin de son contrat dans le Doubs. Le leader de la Premier League après 2 journées, le promu Huddersfield, désirait l'acheter mais le FCSM a mis son veto :"C'est bien que des clubs étrangers s'intéressent à nos joueurs, ça prouve qu'ils sont bons, mais pour un départ d'Alphonse en Angleterre, c'est non, pas de chance.. de toute façons, ils ont pris en prêt l'arrière suisse d'Ingolstadt (Florent Hadergjonaj) ce jeudi, donc Mickaël Alphonse reste chez nous cette saison. A moins qu'un club comme Swansea par exemple mette 9 millions sur la table, mais non je n'y crois pas, même si dans le football, tout est possible" conclut Peter Zeidler dans un sourire. Zeidler habile communiquant à une semaine de la fin du mercato d'été qui s'anime souvent dans ses dernières heures. Les supporteurs sochaliens espèrent juste ne pas avoir de mauvaises surprises.

Sochaux-Châteauroux, 5ème journée de Ligue 2, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Besançon dès 19h45 ce vendredi.