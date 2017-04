FCSM : Chaude ambiance à l'entrainement avant le derby à Strasbourg

Le derby Strasbourg-Sochaux (31ème journée de Ligue 2) a déjà commencé. En tous les cas pour les supporteurs sochaliens. Plus de 150 ultras ont mis l'ambiance lors du dernier entrainement public des joueurs ce samedi. Histoire de faire monter la pression avant le match de lundi soir.

Les footballeurs du FC Sochaux-Montbéliard ont eu droit à un entraînement pas comme les autres ce samedi matin. Sur le terrain annexe de "Wembley", ils se sont sentis moins seuls que d'habitude où seulement une dizaine de fidèles suivent quotidiennement leurs séances. Cette fois, ils ont reçu la visite de plus de 150 ultras. Les membres de la Tribune Nord Sochaux se sont mobilisés en nombre, comme pour un match de championnat dans le stade Bonal.

"Il y a un match à gagner dans l'année, c'est contre Strasbourg" - Cyril, supporter sochalien

Les Ultras n'ont pas fait semblant. Ils avaient pour l'occasion sorti l'artillerie lourde : drapeaux, fumigènes, pétards et chants à la gloire de leurs couleurs et quelques uns aussi moins poétiques envers les Strasbourgeois. Dès l'arrivée des joueurs et jusqu'à la fin de l'entraînement, ils ont chauffé l'ambiance dans un but bien précis pour Cyril "Il y un match dans l'année qu'il ne faut pas perdre, c'est Strasbourg. Donc aujourd'hui si on est là c'est pour rappeler aux joueurs, que malgré ce qui s'est passé après la défaite contre Le Havre à Bonal et l'envahissement du terrain, eh bien on est toujours là et il faut les "piquer" pour qu'ils gagnent ce match retour à la Meinau".

Un entrainement pas comme les autres pour les footballeurs sochaliens © Radio France - Hervé Blanchard

"C'est le dernier grand rendez-vous de la saison, c'est une forme de pression" - Fabrice, supporter sochalien

Le message ne peut pas être plus clair. Les supporteurs sochaliens sont venus à cette séance d'entraînement pour rappeler aux joueurs l'enjeu de ce match à Strasbourg. Pour Fabrice, un ultra de la Tribune Nord Sochaux "C'est le dernier grand rendez-vous de la saison, on aurait aimé que ce soit plus tard mais c'est comme ça. C'est une forme de pression qu'on met sur les joueurs pour qu'ils comprennent bien que contre le Racing, ils doivent se "défoncer" comme jamais cette saison. Nous en tous cas, on sera à fond derrière eux" conclut le fidèle du FCSM.

"Gagner pour les supporteurs" - Florent Ogier, défenseur du FCSM

Côté joueurs, être mis sous pression à l'entrainement par ses supporteurs, c'est plutôt positif estime le défenseur sochalien Florent Ogier. "On n'a pas besoin au départ de ça pour vouloir gagner ce match mais ça donne quand même une motivation supplémentaire. On va donc essayer de gagner, si ce n'est pas pour nous, ce sera pour eux". Même son de cloche pour le milieu de terrain sochalien Florian Martin "On les a déçus en janvier et février avec des mauvais résultats, si on peut sortir un gros match contre Strasbourg, et leur offrir une victoire en cadeau, on leur doit bien ça". Sans compter que l'équipe, battue à l'aller à Bonal (2-1 le 29 octobre 2016), veut aussi sa revanche.

Dernier entraînement ce dimanche à huis-clos, au calme pour le groupe sochalien. Pour se préparer au mieux à plonger dans l'ambiance survoltée du stade de la Meinau demain où près de 25 mille fans du Racing promettent de mettre le "feu" pour aider leur équipe à monter sur le podium en cas de victoire.

Le FCSM sera lui soutenu par au moins 250 supporteurs venus en bus et sous escorte, sans compter tous ceux qui se déplaceront par leurs propres moyens.

Strasbourg-Sochaux, coup d'envoi à 20h45 ce lundi. C'est un match à vivre dès 20h30 en direct et en intrégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Besançon. Avec une mise en bouche dès 18h30 dans le "Club Sochaux".