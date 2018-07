Sochaux, France

Rejoindre le rugissement ! C'est le slogan de la nouvelle campagne d'abonnements du FC Sochaux-Montbéliard lancée ce vendredi 5 juillet 2018 par les dirigeants sochaliens pour la saison à venir. L'objectif est de retenir les fans des jaune et bleu déjà encartés et d'en séduire de nouveaux. Le défi s'annonce malgré tout ambitieux dans un climat tendu avec la prise en main du club par les Espagnols du Baskonia Alavès. Les Ultras de la Tribune Nord Sochaux ont déjà annoncé un boycott des abonnements. Malgré une probable baisse du nombre d'abonnés, les dirigeants sochaliens espèrent quand même atteindre la barre des 2 800 fidèles de la saison passée (grand public uniquement). Pour cela, ils n'ont pas touché aux tarifs des anciens abonnés, mais ont légèrement augmenté ceux des nouveaux abonnés (une première depuis la descente en Ligue 2).

Un départ en douceur

Est-ce le fait d'avoir été alertés à la dernière minute, les premiers arrivés n'ont, en tous les cas, pas eu besoin de faire la queue à l'ouverture de la billetterie au stade Bonal ce vendredi après-midi. Les irréductibles ont pu récupérer leur précieux sésame sans jouer des coudes dans la file d'attente. Tous n'ont pas hésité une seule seconde à se réabonner, sans se poser de questions sur la situation extra-sportive du FCSM.

"Je ne veux pas abandonner mon club" - Pierre-Henri, abonné de longue date au FCSM

Pierre-Henri a sa nouvelle carte de fidélité au stade Bonal en poche. Pour cet abonné de 30 ans, se réabonner était naturel, quelle que soit la restructuration en cours du club "Sochaux a toujours été mon club, et je pense qu'il faut les soutenir, même si on est pas d'accord avec le propriétaire. J'ai pour habitude de ne pas juger les gens qui arrivent, je demande à voir" ajoute-t-il en référence aux dirigeants espagnols du Baskonia Alaves, nouveaux gestionnaires du FCSM "Je ne veux pas abandonner mon club, ni les joueurs, je trouve que c'est un peu lâche de dire "on ne vient plus". L'allusion au récent appel au boycott des abonnements par la Tribune Nord Sochaux ne fait aucun doute.

D'autres supporteurs présents en ce premier jour de la campagne d'abonnements justifient aussi leur choix "Quels que soient les dirigeants, Sochaux reste notre club, c'est le phare de la région, on se doit de le soutenir" pour Jacques. "On a la chance d'avoir un club professionnel ici, alors autant en profiter" clame Christian. Pour Guy "C'est la sortie du weekend de venir au stade, en plus, ce n'est pas trop cher".

Le mot de la fin revient à Gérard "On espère voir du beau football, à l'espagnole, et puis si on se réabonne, c'est parce qu'on aime le foot et Sochaux surtout".

La saison passée, le FCSM comptait 2 848 abonnés. Cette barre sera-t-elle dépassée cette saison ? © Radio France - Hervé Blanchard

Comptez 88 euros pour l'abonnement le moins cher pour un abonné, et 102 euros pour un nouvel abonné. Le FCSM propose par ailleurs des tarifs préférentiels pour les familles ou encore ceux qui habitent à plus de 70 kilomètres du stade Bonal. Grande nouveauté enfin cette saison, 5 déplacements avec l'équipe professionnelle du FCSM seront offerts à des abonnés chanceux (tirés au sort a priori).

La campagne d'abonnements du FCSM dure jusqu'au 2 août à la billetterie du salon Jean-Pierre Peugeot du stade Bonal et sur le site internet du club (fcsochaux.fr)