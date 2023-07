FCSM : des élus du Pays de Montbéliard veulent écarter Nenking et Samuel Laurent

La réponse des élus est de plus en plus précise face à la crise traversée depuis plusieurs semaines par le FC Sochaux-Montbéliard.

ⓘ Publicité

Toujours sous la menace d'un dépôt de bilan et d'une rétrogradation administrative en Nationale 3, le club doubiste est provisoirement relégué en National. Si certains élus ont participé ce samedi à une réunion à distance avec le président du FCSM Frankie Yau, d'autres ne semblent plus dans la conciliation. "On s'est laissé endormir" constate amèrement Alexandre Gauthier, 1er adjoint à la mairie de Montbéliard et 6e vice-président à Pays de Montbéliard Agglomération.

loading

Des réflexions par le biais de la justice

Le dialogue semble bel et bien rompu entre d'un côté une partie des élus du Pays de Montbéliard et de l'autre Nenking et le directeur général du FCSM Samuel Laurent, très critiqué par les supporters. Sauf que les principaux dirigeants du club n'ont pas prévus pour le moment de passer la main. Le début d'un bras de fer ? "Nous travaillons très dur pour trouver des solutions" répond Matthieu Bloch, à la tête de la présidence du groupe majoritaire de droite à Pays de Montbéliard Agglomération, même si le maire de Colombier-Fontaine reste prudent.

loading

Une solution publique est quand même envisagée : "saisir le procureur de la République, qui a le pouvoir de nommer un administrateur indépendant pour réaliser un audit financier" complète Alexandre Gauthier. L'élu veut une explication rationnelle aux 22 millions d'euros déficit structurel, en visant Samuel Laurent "si on veut l'écarter, il faut le faire dans le cadre de la loi. Il doit absolument y avoir une enquête, un audit mené au sein du club" ajoute Alexandre Gauthier.

Des élus à l'unisson ?

Les positions des élus se multiplient ces dernières heures pour demander le départ de Samuel Laurent. Le changement de directeur général est "nécessaire et incontournable" admet le député du Doubs Nicolas Pacquot sur son compte Twitter.

Les élus multiplient désormais les réunions : une réunion en visio-conférence s'est tenue ce samedi à l'initiative de Valère Nedey. Le patron de la concession automobile du même nom, sponsor principal du club a discuté avec 4 élus : le président de PMA Charles Demouge, la présidente du Conseil départemental du Doubs Christine Bouquin, l’ancien député du Doubs Frédéric Barbier et le maire de Belfort, Damien Meslot.