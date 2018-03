Florian Martin est l'invité "spécial" du Club Sochaux ce lundi sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Le meilleur joueur et buteur cette saison du FCSM ne sera plus sochalien l'an prochain. Le breton vient expliquer son choix et ses ambitions dans l'émission des supporteurs des jaune et bleu.

Sochaux, France

Il a marqué son dernier but avec le FC Sochaux-Montbéliard le 6 février 2018 contre le Paris Saint-Germain en 8èmes de finale de la coupe de France (défaite 4-1). En égalisant face aux Parisiens, le meilleur buteur et joueur sochalien de la saison, redonnait un espoir fou au public en délire du stade Bonal. Malheureusement, quelques minutes plus tard, le breton était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Saison terminée. Florian Martin, en fin de contrat avec le FCSM en juin, s'est donné le temps de la réflexion pour décider de son avenir. Pour finalement annoncer le 16 mars dernier qu'il ne continuerait pas l'aventure en jaune et bleu.

Le meilleur sochalien est bien sur le départ. «Je ne serai plus à Sochaux la saison prochaine, à 99% ...même 99,9 %». Déclaration de @FloMartin10 en marge de la Nuit du Sport à Grandvillars #FBSport@DominosLigue2 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) March 16, 2018

99,9% qui sont très vite devenus 100%. Florian Martin a passé 3 saisons au FCSM, et a inscrit 20 buts en Ligue 2 sous les couleurs jaune et bleu (dont 12 cette saison). Des buts le plus souvent très spectaculaires qui lui ont permis de marquer les esprits et d'attirer les convoitises de clubs de Ligue 1 notamment. Le milieu de terrain est donc prêt à relever un nouveau défi, une fois remis sur pied cet été. Florian Martin va parler librement de ses années au FCSM, et de son avenir dans le Club Sochaux ce soir. Rendez-vous 18h30.