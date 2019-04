FCSM : Frédéric Dong Bo se déclare président !

Sochaux, France

Le nouveau patron de Tech Pro est catégorique. Dans un entretien accordé à nos confrères d'RTL, il s'est autoproclamé président du FCSM.

" Je suis dorénavant le président de Tech Pro et donc le président du FC Sochaux".

🔴DOC @RTLFrance via P Dova correspondant #RTL ASIE.1ere déclaration du nouveau boss de @FCSM_officiel .Frederic Dong: «Je suis dorénavant le président de Techpro donc (...) je suis le président du #FCSM . Mr Li est en faillite personnelle (...) il n'a plus de fonctions(...) »1/3 — Christian Ollivier (@c_ollivier_rtl) April 20, 2019

Le nouvel homme fort de Tech Pro a été propulsé le 8 avril dernier à la tête de la société, propriétaire du FCSM, suite à la démission de Wing Sang Li.

Mr Li n'a plus de légitimité pour vendre le club - Frédéric Dong Bo

" Monsieur Li est en faillite personnelle, il n’a plus de fonctions et plus aucune légitimité pour vendre le club, le diriger ou parler au nom de mon conseil d’administration" a ajouté Frédéric Dong Bo. En clair, Mr Li : circulez il n'y a plus rien à voir ! Le nouveau patron de Tech Pro prend la main, dit il, sur le club sans que l'on connaisse pour l'instant ses intentions.

Qui devant la DNCG ?

Le FCSM doit être auditionné devant la DNCG, gendarme financier du football français, le 15 mai prochain. Le club devra apporter les garanties pour permettre de rester financièrement en Ligue 2. Si la nomination de Frédéric Dong Bo à la tête du FCSM se confirme, il pourrait donc s'impliquer dans le dossier. " Je prends ça comme une bonne nouvelle car cela va clarifier la situation, ça tend aussi à montrer que Mr Li n'a plus la main. Cela va simplifier les choses au niveau du club en cas de revente. Je pense que Tech Pro va rapidement se positionner pour savoir ce qu'il compte faire du FCSM. Ca ne fait aucun doute que Mr Dong Bo est le nouveau patron de Tech Pro et du club" poursuit le responsable du site des supporteurs. En clair, si cette nomination se confirme, les candidats à un éventuel rachat du club, auraient un véritable interlocuteur face à eux. A condition que le nouveau patron autoproclamé ...soit vendeur.

Dans l'attente d'un communiqué officiel

Du côté du stade Bonal, c'était silence radio samedi soir. Personne ne confirmait l'information et les propos de Frédéric Dong Bo. Le site internet du FCSM était vierge de tout communiqué. Les choses devraient s'accélérer dans les prochaines heures.

Auxerre, le dernier match de Mr Li ?

Wing Sang Li était à la tête du FCSM depuis juillet 2015 après la vente du club par PSA à Ledus, une filiale de Tech pro. Fragilisé par une série de déboires financiers, dont une ordonnance de mise en faillite personnelle prononcée début avril par la justice de Hong Kong, l'homme d'affaires chinois, isolé, visage fermé comme jamais, était pourtant à Auxerre avec l'équipe ce vendredi soir. C'était probablement son dernier tour de piste...