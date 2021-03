FCSM : Jacques Thouzery parmi les 30 meilleurs présidents de l'histoire du foot français selon France Football

Plus de cinq ans après sa mort, l'ancien président du FCSM, Jacques Thouzery, a été désigné par le magazine France Football comme l'un des 30 meilleurs patrons de club de l'histoire du foot français depuis 1945.

Président du FC Sochaux Montbéliard pendant 20 ans, entre 1974 et 1994, il est classé à la 22ème place par l'hebdomadaire. Sous la direction du Parisien de naissance, les jaune et bleu vont connaître quelques unes de leurs plus belles heures : deuxième place en championnat en 1980, demi-finale européenne en 1981 et la finale de la Coupe de France en 1988.

Jean-Claude Plessis absent du top 30 de France Football

Le classement publié par France Football se base sur sept critères : vision, palmarès, probité, côte de sympathie, esprit bâtisseur, impact international et longévité. Un top 30 dominé par Jean-Michel Aulas, patron de l'Olympique Lyonnais depuis 1987, qui devance Henri Germain (Reims) et Roger Rocher (Saint-Etienne).

En revanche, Jean-Claude Plessis, lui aussi figure emblématique du FCSM ne fait pas partie du classement. Président du club sochalien pendant près de 10 ans (1999-2008), il a connu le titre de champion de France de Ligue 2 (Division 2 à l'époque, Ndlr) en 2001, et les succès en Coupe de la Ligue (2004), Gambardella et Coupe de France (2007). En 2019, il avait confié ses plus beaux souvenirs à France Bleu Belfort Montbéliard, à l'occasion des 90 ans du club.