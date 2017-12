Sochaux, France

Les supporteurs du FC Sochaux Montbéliard sont désespérés. Leur club de coeur doit se serrer la ceinture pour ramener ses comptes à l'équilibre dès cette saison. Les dirigeants sochaliens ont présenté hier un plan d'économie devant la DNCG (Direction Nationale de Contrôle et de Gestion). Le gendarme financier du football français a pris acte du projet de budget prévisionnel pour la prochaine saison. Mais l'instance a également demandé au FCSM d'entamer sa cure d'austérité dès maintenant en encadrant sa masse salariale et en lui interdisant de recruter à titre onéreux afin de garantir la trésorerie du club jusqu'à la fin de la saison en cours.

Ne quittez pas le navire qui coule, dîtes non - le cri du coeur d'un supporteur sochalien

L'une des pistes envisagées pour alléger sa masse salariale serait de vendre dès cet hiver ses meilleurs joueurs. Une éventualité qu'un supporteur des jaune et bleu n'accepte pas du tout. Sur le forum des internautes du site planetesochaux.com, il a laissé parler son coeur en adressant une lettre ouverte aux joueurs du FCSM, leur demandant de ne pas "quitter le navire qui coule", et donc de ne pas partir dès cet hiver dans un autre club, en clair de refuser d'être transférés et même bradés sur l'autel de la survie financière du club. Un cri du coeur et de détresse, mais aussi un appel à la mobilisation générale des fidèles supporteurs sochaliens.