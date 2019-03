FCSM : le club va fêter ses 90 ans les 12 et 13 avril

Par Jonathan Landais, France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Besançon

A l'occasion de son 90ème anniversaire, et malgré un contexte difficile, le FCSM organise un match de gala et une séance de dédicaces avec d'anciens joueurs les vendredi 12 et samedi 13 avril prochains.