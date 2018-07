Sochaux, France

L'équipe sochalienne n'a plus rien à voir avec celle qui avait terminé la saison passée à la 10ème place du championnat. Au printemps dernier, l'actionnaire chinois Tech Pro a confié la gestion du club aux espagnols du Baskonia Alavès. Conséquence : 14 arrivées et 19 départs.

Des matchs de préparation plutôt convaincants

Ce Sochaux version ibérique a montré de bonnes choses lors des matchs de préparation dont le bilan (quatre victoires, un nul et une défaite) est positif. Ce vendredi, le FCSM va passer un premier test à Grenoble, l'un des promus cette saison en Ligue 2. Un match de championnat n'a rien à voir avec un match de préparation. "C'est un premier match, c' est important de bien commencer. Après, tous les joueurs ne sont pas arrivés en même temps, il faudra être indulgent sur la façon dont l'équipe va jouer, le premier match ne sera pas forcément révélateur du travail effectué. On va faire le mieux possible. Les efforts se mesureront sur toute la saison" confie le défenseur espagnol Rafa Paez qui s'attend à unechaude réception en Isère. Mais cette équipe sochalienne a des atouts : elle a montré une assise défensive intéressante lors des matchs de préparation et est capable d'aller porter le danger rapidement sur le but adverse.

Grenoble retrouve la Ligue 2 sept ans après

C'est aussi le sentiment du nouvel entraîneur sochalien. " Grenoble est une équipe que nous avons observé sur deux matchs amicaux ainsi que les matchs de championnat l'an passé. Cela correspond effectivement au style de jeu de la Ligue 2 : une équipe qui va très très vite en contre, qui se projettent avec de nombreux joueurs sur la phase offensive mais elle peut aussi laisser des espaces sur certaines parties du terrain" analyse le nouvel entraîneur José Manuel Aira. Les jaune et bleu savent où ils vont mettre les pieds. Sept ans après, Grenoble voudra soigner ses retrouvailles avec la Ligue 2. " On va jouer une équipe qui vient de monter. Il est logique qu'ils mettent beaucoup d'intensité, d'euphorie, qu'ils nous pressent. Nous, on est préparé, on a travaillé pour. On sera prêt pour le début de match mais on sait à quoi s'attendre" ajoute Rafa Paez. "C'est toujours mieux de débuter par une victoire. On essaiera de jouer en étant concentré et rigoureux" confie Olivier Verdon, défenseur et nouvelle recrue.

José Manuel Aira a emmené avec lui un groupe de 19 joueurs qui est parti ce jeudi en bus direction Grenoble. Prévot, Daham, Robinet, Pendant, Fuchs, Lasme rescapés de l'ère Zeidler en font partie. Présenté cette semaine, la nouvelle recrue, l'attaquant bosnien Ermedin Demirovic lui n'est pas du déplacement.

Grenoble-Sochaux, le match est à vivre sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 19h45 ce soir, coup d'envoi 20h.

Nedey remplace Ledus

En marge de ce premier déplacement de la saison, le FCSM a annoncé que le groupe Nedey Automobile serait le principal sponsor maillot cette saison. Exit Ledus, l'ancienne entreprise de Tech pro, l'actionnaire chinois du FCSM toujours en place.