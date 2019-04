FCSM : le président Wing Sang Li déclaré en faillite personnelle

Belfort, France

Le président du FC Sochaux apparaît de plus en plus affaibli. Selon un document que France Bleu Belfort Montbéliard a pu consulter, Wing Sang Li a été déclaré en faillite personnelle le 2 avril dernier par la Haute Cour de Justice de Hong Kong. Wing Sang Li était poursuivi par le Crédit Suisse : la banque avait fait une demande de mise en faillite personnelle à l'encontre de l'homme d'affaires chinois, et le juge a donné raison à la banque.

Document analysé par un juriste

Un avocat spécialiste en droit des affaires, à qui nous avons fait lire le document, confirme la mise en faillite de M. Li. La Haute Cour de Justice de Hong-Kong signifie "une ordonnance de faillite à titre personnel à l'encontre de M. Li (...) le litige principal (mentionné dans le document NDLR) est le non-remboursement de ses dettes", nous a précisé le juriste. Le document est consultable sur le site de la Haute Cour de Justice de Hong-Kong.

Une dette de 9 millions d'euros ?

Selon nos informations, Wing Sang Li était poursuivi en justice pour une dette d'environ 9 millions d'euros, à rembourser au Crédit Suisse. Après le lancement de la procédure à son encontre, M. Li aurait négocié un plan de remboursement avec son créancier mais il n'aurait pas respecté ses engagements. C'est ce qui aurait poussé la banque helvétique à relancer ses poursuites.

Il démissionne de la tête de Tech Pro... le même jour

Le 2 avril dernier, jour où la décision a été rendue, Tech Pro annonçait sur son site internet la démission de Wing Sang Li de la présidence de la société et de son conseil d'administration. Selon les statuts de la société, il apparaît que lorsqu'un membre est juridiquement déclaré "en faillite", cela provoque automatiquement son départ.

Des raisons familiales et personnelles"

Le président du FCSM avait, lui, évoqué officiellement "des raisons personnelles et familiales" pour justifier son départ à la tête de Tech Pro. Simple coïncidence ? La décision, rendue le même jour que la démission, interroge sur les explications de l'homme d'affaires. Cette décision de Justice aurait pu pousser M. Li à quitter la présidence de Tech Pro.

Wing Sang Li toujours président du FC Sochaux

M. Li n'apparaît plus dans l'organigramme de la société mais, selon le FCSM, il en serait devenu directeur général. Wing Sang Li est toujours officiellement le président du club. Pour combien de temps ? Personne n'a la réponse, mais il semble désormais que ses jours à la tête du FCSM soient réellement comptés.

L'entourage de Wing Sang Li, que nous avons pu contacter, ne souhaite pas commenter cette décision de justice mais précise que le président du FCSM sera présent à Auxerre ce vendredi pour accompagner "son équipe" dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 2.