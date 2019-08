FCSM : les supporteurs reviennent au stade

Sochaux, France

Il se passe à nouveau quelque chose autour du FC Sochaux Montbéliard. Le public revient plus en nombre au stade Bonal. 6 429 spectateurs étaient présents lors de la première journée de championnat face à Caen et 7 268 pour la victoire face à Auxerre le 9 août dernier. Malgré la défaite à Lorient le weekend dernier, on attend encore plus de monde ce vendredi soir pour le derby de l'Est face à Nancy. " En août avec les congés chez Peugeot et des grandes entreprises de la région, ça sonne souvent le creux. Aujourd'hui, les gens reviennent car ils voient des choses intéressantes et sont curieux. On se prend à nouveau à espérer " explique Fabrice, fan des jaune et bleu originaire de Brebotte.

Des premiers résultats satisfaisants

Après une dernière saison galère ou le club a évité la rétrogradation en National et le changement de direction, Bonal semble enfin revivre grâce aussi à un début de saison plutôt convaincant : deux nuls, une victoire et une défaite. Après quatre journées, le FCSM est 12e avec 5 points " On profite, on prend ce qui vient. On est comme quelqu'un qui a eu un grave accident et qui en a échappé et qui au final est content de revivre" poursuit Fabrice.

Soutien aux lionceaux

Les supporteurs présents cette semaine aux entraînements le confient : ils ont retrouvé l'espoir à travers cette équipe de jeunes. Les lionceaux formés au club ont la côte. " Ces jeunes ont cette culture de mouiller le maillot. Ils tombent par terre, se relèvent. Ils se battent pour leurs couleurs et les gens sont derrières eux" indique Georges abonné depuis 1963 qui rend aussi hommage aux fans de la Tribune Nord qui assure l'ambiance dans les gradins.

Confiance en Omar Daf

L'entraîneur Omar Daf est toujours à la barre. C'est rassurant pour beaucoup de supporteurs. " C'est pas facile. Faut pas oublier que le club était en ruine en début d 'année. Rebâtir une équipe à 80%, c'est un exercice très difficile et l'entraîneur a beaucoup de mérites" explique Jean-Pierre fidèle abonné lui aussi.

La fin de l'ère Tech Pro

Le départ de Wing Sang Li a aussi soulagé bon nombre de fidèles de Bonal. Ils sont nombreux à accorder plus de crédit à la nouvelle direction tout en restant prudent. " On a un peu plus lisibilité au niveau du projet Nenking par rapport au projet Tech Pro mais ce n'est pas difficile. Mais on a envie de s'identifier à cette équipe. L'année dernière, on ne savait qui c'était. Ils avaient un maillot jaune mais ce n'était pas les nôtres" analyse Fabrice.

Un nombre d'abonnés stable

Le nombre d'abonnés devrait avoisiner celui de la saison dernière. On en compte 3 210 déjà contre 3 556 pour l'exercice 2018/2019 alors que la campagne d'abonnement s'achèvera le 30 août prochain.

La reconquête de Bonal passe désormais par un nouveau succès ce vendredi 20h face à Nancy.