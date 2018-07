Sochaux, France

Le stade Bonal risque d'être très silencieux cette saison. Et pour cause, la Tribune Nord Sochaux, le kop des supporteurs ultras du FCSM a décidé d'appeler au boycott des abonnements de leurs membres et de tout supporteur pour la saison à venir. Ils sont plus de 200 adhérents, aux trois-quarts abonnés. Ils ne veulent pas cautionner la politique des dirigeants du Baskonia Alavès, nouveaux gestionnaires du club sochalien.

"Ce FCSM-là est devenu trop impersonnel pour s'y reconnaître encore aujourd'hui" - T.Richard, porte-parole de la TNS

Début juin, les adhérents de la TNS (Tribune Nord Sochaux) avaient pourtant choisi de soutenir l'équipe malgré l'arrivée aux commandes du club des dirigeants du groupe Baskonia Alavès. Mais depuis, les ultras ont revu leur position. Ils s'opposent aux méthodes de fonctionnement des dirigeants basques qu'ils estiment trop brutales. Ils lancent donc un appel à déserter leur tribune jusqu'à nouvel ordre. Au stade Bonal mais aussi en déplacement. Bref à ne plus suivre l'équipe. "C'est juste tout bonnement impossible pour nous de cautionner leur manière de faire et le FCSM qu'ils mettent en place. _On est tous d'accord pour dire à l'unanimité que ce Sochaux-là nous est devenu complètement impersonnel parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut se reconnaître_. Depuis quelques semaines, Baskonia met en place son "petit empire" et on ne peut pas cautionner de tels actes, d'où notre appel à boycotter les abonnements cette saison" explique Thibaut Richard, le porte-parole de la Tribune Nord Sochaux.

Une décision la mort dans l'âme mais assumée

En appelant au boycott des abonnements de leurs membres et de tout supporteur sochalien qui se sent concerné par la situation actuelle, les ultras de la Tribune Nord Sochaux sont conscients de prendre une position radicale, à double tranchant, et que certains ne suivront pas le mouvement. Mais c'est un risque assumé dans l'esprit d'une grande majorité de ces ultras. "C'est triste de se priver de sa passion" explique Thibaut Richard, allant jusqu'à citer le philosophe Denis de Rougemont "Il disait que dans l'amour occidental, l'amour le plus beau, c'est l'amour fatal qui est impossible. C'est un peu ce qui nous arrive. _C'est sans doute une preuve d'amour au FCSM que de dire jusqu'à nouvel ordre, on ne vient plus te voir parce qu'on veut te sauver, et que là c'est impossible entre nous, mais on va persister et on va réussir à te sauver_. Et se refuser à lui, c'est sans doute la plus belle preuve d'amour qui puisse exister".

Voilà à quoi devraient ressembler les gradins de la TNS la saison prochaine (comme ici déjà face à Orléans le 6 avril 2018) © Radio France - Vincent Voegtlin / L'Alsace

Une position irrévocable

La TNS ajoute que sa décision de boycotter les abonnements et de déserter le stade Bonal n'est aucunement motivée par la situation sportive, et que quels soient les premiers résultats du début de saison, sa position ne changera pas. Thibaut Richard explique que leur groupe persistera à refuser la main déjà tendue par le groupe Baskonia Alavès pour ouvrir le dialogue entre les deux parties. Le bloc C sera donc vide cette saison au stade Bonal. Il le sera déjà de fait lors des deux premiers matches de la saison à domicile. Cette partie de tribune sera en effet fermée sur décision de la commission de discipline de la LFP après les jets de fumigènes qui avaient entraîné l'interruption momentanée de la rencontre perdue face à Lorient le 27 avril dernier.

Les Ultras de la Tribune Nord Sochaux précisent enfin qu'ils continueront de lutter contre l'actionnaire et le gestionnaire actuels du FCSM. En prônant les valeurs du club qu'ils défendent, ils comptent mener diverses actions en marge le plus souvent des matches au stade Bonal.

