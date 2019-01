FCSM : Lucien Agoumé n'est pas pressé

L'avenir de Lucien Agoumé à Sochaux se joue dans les prochaines semaines. Le jeune milieu de terrain de 16 ans, révélation cette saison, est courtisé par les plus grands clubs européens dont le FC Barcelone. Le joueur et son entourage veulent prendre le temps mais ne ferment pas la porte au FCSM.

Lucien Agoumé, la pépite sochalienne, est convoité par les plus grands clubs européens.

Sochaux - France

Les plus grands d'Europe lui font la cour depuis la saison passée. Lucien Agoumé est toujours courtisé par de grands clubs : l'Inter Milan, le FC Séville ou encore le FC Barcelone aimeraient l'attirer. D'après le quotidien catalan "Sport" (édition de dimanche), la pépite sochalienne qui fêtera ses 17 ans le 9 février prochain pourrait rejoindre le Barça dés l'été prochain. Selon le même média espagnol, les deux parties seraient proches d'un accord. Dans l'entourage du FCSM, on indique qu'il n'y aurait rien de concret, aucun contact établi cette saison. Le club catalan s'était positionné dés l'an dernier sur le joueur comme d'autres en Europe.

Lyon, St Etienne et Monaco également sur les rangs

Les clubs phares des grands championnats européens ont déjà fait part de leur intérêt pour le joueur. Mais des clubs français se sont également positionnés cette saison : Lyon, St Etienne ou encore Monaco. Le clan Agoumé va se donner le temps de la réflexion. Pas question de se précipiter : il n'y aura pas de départ lors du mercato cet hiver. Le milieu de terrain n'a aucun intérêt à quitter le FCSM aujourd'hui. Les discussions devraient s'accélérer au printemps. D'ici là, Lucien Agoumé qui doit passer son bac l'été prochain devrait dire s'il accepte oui ou non la proposition de son club formateur : signer son premier contrat pro dans le Doubs.

Un contrat professionnel de trois ans avec Sochaux

D'après nos informations, le FCSM a proposé un premier contrat professionnel de trois ans à Lucien Agoumé avec un salaire à hauteur de son talent. " On n'est pas sur une offre de base !", indiquait récemment le directeur du centre de formation Eric Hély. Les dirigeants discutent avec le joueur et son entourage depuis huit mois. Ils l'ont encore fait vendredi dernier en marge du match contre Ajaccio. La balle est désormais dans leur camp, sans délai ni ultimatum. Titulaire lors des des trois dernières rencontres de Ligue 2, Lucien Agoumé est le plus jeune joueur de l’histoire du FC Sochaux à jouer en championnat. "Il est courtisé depuis qu'il a 15 ans" rappelle son entraineur mais "ça doit être une fierté de signer dans son club formateur " insiste Omar Daf. Le technicien sénégalais, qui a prolongé ce mardi avec Sochaux jusqu'en 2021, espère que son jeune milieu de terrain acceptera la proposition de son club formateur.

Un enjeu financier pour Sochaux

Pour Sochaux, l'enjeu n'est pas que sportif. Le club qui voudrait ensuite s'attacher les services de Lucien Agoumé serait alors obligé de racheter le contrat professionnel. Ce qui serait beaucoup plus lucratif pour son club formateur. Rappelons que le FCSM, en difficultés financières, devra passer en mai prochain à nouveau devant la DNCG, le gendarme financier du foot français.