FCSM : Maxence Prévot va disputer l'Euro avec l'équipe de France Espoirs

Maxence Prévot fait finalement partie de la liste des bleuets pour disputer le prochain championnat d'Europe en Italie et à Saint Marin. Le gardien du FCSM sera le troisième gardien de la sélection tricolore.

Sochaux, France

Il prendra ses vacances un peu plus tard. Après avoir participé au maintien de Sochaux en Ligue 2, Maxence Prévot fait son retour en équipe de France Espoirs. Le gardien de but du FCSM a été appelé pour disputer l'Euro du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin.

Maxence Prévot se voit ainsi récompenser de sa belle fin de saison avec le FCSM. Il a stoppé notamment un penalty crucial face à Lorient lors de l'avant dernière journée. Derrière le brestois Larsonneur et le nîmois Bernardoni, le capitaine sochalien sera le troisième gardien des Bleuets dirigés par Sylvain Ripoll. Ils disputeront leur premier match face à l'Angleterre le 18 juin.

La liste de nos Espoirs qui disputeront l'EURO en Italie à partir du 18 juin ! 👊🇫🇷 pic.twitter.com/S20xJumt4j — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 22, 2019

En 1988, les sochaliens Sauzée, Paille, Lada, Sylvestre et Mantaux (gardien) avaient été sacrés champion d'Europe espoirs avec les Bleuets. En 2002, la génération des Pedretti et Frau avait atteint la finale.