FC Sochaux : "on continue d'avoir un espoir pour le National" dit Pierre Wantiez

Les jours passent mais le FC Sochaux-Montbéliard reste à la croisée des chemins. Si la voie de la Ligue 2 s'est refermée, le club peut toujours prétendre au championnat National. La troisième division est d'ailleurs celle du FCSM, jusqu'au prochain rebondissement. Encore faut-il préparer un budget : "il y a des raisons d'espérer" indique Pierre Wantiez à France Bleu Belfort-Montbéliard.

Se focaliser d'abord sur la perspective du National

Associé avec Jean-Claude Plessis comme au début des années 2000 à Sochaux, Pierre Wantiez continue d'éplucher les comptes du club jaune et bleu. Le chemin est encore long : "je ne sais pas si on va y arriver, mais nous sommes plus forts. Nous continuons d'avoir un espoir cohérent" admet l'ancien directeur général du Havre.

Même si l'impatience peut gagner les rangs des supporters, Pierre Wantiez lance un appel au peuple Jaune et Bleu : se concentrer d'abord sur la perspective du National avant de plancher sur un éventuel dépôt de bilan et une relégation administrative en National 3. "Il n'y a pas encore d'urgence à sacrifier la section professionnelle" temporise le principal intéressé.

Si Nenking ne montre pas pour l'heure une volonté de déposer le bilan, l'option de la procédure de sauvegarde dont dispose le propriétaire du club n'est pas non plus celle retenue. "Cela voudrait dire qu'on condamnerait définitivement le statut professionnel. Nous pouvons encore attendre quelques jours" lance Pierre Wantiez avant le début du championnat National prévu ce vendredi 11 août.

L'hypothèse d'un rachat à Nenking ?

Pour sauver une partie des 150 emplois au FCSM, l'attelage Plessis-Wantiez doit déposer à la Fédération Française de football d'ici "mercredi-jeudi maximum" la proposition d'un budget crédible pour participer au National.

Afin d'arriver à cet objectif, il faudrait transférer la propriété du club à des nouveaux propriétaires. La perspective d'un rachat à Nenking existe même si elle ne constitue pas la seule solution.

Sans révéler l'ensemble des partenaires impliqués dans le budget, le bras droit de Jean-Claude Plessis se montre confiant sur la capacité de réunir un montant suffisant à celui demandé par la FFF. Avec l'ancien candidat malheureux à la reprise du FCSM, pour l'instant absent du dossier monté ? "J'aimerais que Romain Peugeot soit avec nous" espère Pierre Wantiez. L'identité du nouveau "chef" du FC Sochaux-Montbéliard n'est à cette heure pas tranchée. Mais l'essentiel est ailleurs : la survie du FCSM au plus haut niveau (possible) du football français.