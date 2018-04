Invité de l'émission "Le Club Sochaux" ce lundi 2 avril 2018 sur France Bleu Belfort-Montbéliard, l'entraîneur du FCSM revient sur le match nul à Niort (1-1) et sur la fin de saison. On abordera aussi le boycott des supporteurs pour le prochain match contre Orléans ce vendredi au stade Bonal.

Sochaux, France

Après Florian Martin, le Club Sochaux accueille un nouvel invité de marque en la personne de Peter Zeidler. L'entraîneur allemand du FC Sochaux-Montbéliard sera dans nos studios de Belfort pour revenir sur le match nul ramené de Niort vendredi dernier (1-1). Le coach sochalien était partagé après ce partage de points. A-t-il le même regard "à froid" de la performance de son équipe ? Avec le technicien du FCSM, nous évoquerons les enseignements positifs de ce match dans les Deux-Sèvres. Il y a par exemple la "première" réussie en Ligue 2 du jeune défenseur allemand Patrick Kapp, très rassurant pour ses débuts à ce niveau avec le FCSM. On note aussi les retours marquants de blessés de longue date comme Maxence Prévot dans les cages, ou encore et surtout, celui d'Aldo Kalulu. L'attaquant prêté par l'OL a dynamisé le secteur offensif des jaune et bleu avec sa rapidité et ses appels en profondeur. Buteur face à Niort, Aldo Kalulu signe un retour appréciable et apprécié dans une équipe déterminée à reprendre du plaisir après une période très difficile.

Préparer dès maintenant la saison prochaine

L'entraîneur du FCSM nous parlera également de cette fin de saison sans enjeu (Sochaux est 10ème à 8 points du dernier barragiste), même si mathématiquement rien n'est encore scellé à 7 journées de la fin du championnat. Comment Peter Zeidler garde-t-il son groupe sous pression, mobilisé jusqu'au bout ? Comment envisage-t-il la saison prochaine. Avec quel effectif, quel objectif, quels moyens ?

L'appel au tribunes vides des supporteurs contre Orléans

Et puis, nous évoquerons l'appel au boycott de la TNS (Tribune Nord Sochaux) pour le match de ce vendredi à Bonal contre Orléans. Suivie par d'autres associations de supporteurs, l'idée est de déserter les travées du stade pour dénoncer la situation critique du club et de son actionnaire. Nous serons en direct avec un porte-parole de la TNS à l'origine de cet appel.

Rendez-vous entre 18h30 et 19h dans le Club Sochaux sur France Bleu Belfort-Montbéliard. bit.ly/EcoutezFBBM