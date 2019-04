"Du balayeur au président, tout le monde voulait gagner la coupe de la Ligue" : Guy Lacombe, coach du FCSM en 2004

Sochaux, France

Le FCSM fête ses 90 ans ce vendredi 12 avril 2019 autour du match de Ligue 2 contre Le Havre. A cette occasion, une quarantaine d'anciens joueurs et entraîneurs sochaliens, toutes générations confondues, sont invités. Parmi eux, il y a Guy Lacombe. L'ex-coach des jaune et bleu (2002-2005) fait partie des hommes qui ont marqué l'histoire du club en remportant la coupe de la Ligue 2004. Ce sacre récompensait une génération exceptionnelle de jeunes joueurs formés au club mais aussi tout un club qui à l'époque était une valeur sûre du football français.

Guy Lacombe était l'invité du Club Sochaux ce lundi 8 avril 2018. Pour France Bleu Belfort-Montbéliard, l'aveyronnais, aujourd'hui à la Direction Technique Nationale, revient sur ce titre avec beaucoup de fierté et d'émotions

Club Sochaux : Guy Lacombe, Presque 15 ans après (la finale a eu lieu le 17 avril 2004), quel souvenir gardez-vous de cette victoire en coupe de la Ligue contre Nantes (5 tirs au but à 4, 1-1 après le temps réglementaire et la prolongation) ?

Guy Lacombe : Magnifique. C'était la récompense de toute une équipe, de tout un groupe solidaire, d'une génération dorée de joueurs tout simplement.

"C'était notre soir" - Guy Lacombe

Club Sochaux : Sur la finale, vous avez quand même eu de la réussite. Mais il était écrit que c'était votre soir ?

Guy Lacombe : Oui c'est ça, c'était notre soir. Le soir du FC Sochaux-Montbéliard, et le soir surtout de Teddy Richert (le gardien sochalien qui a arrêté des tirs au but décisifs des Nantais et notamment la "Panenka" de Mickaël Landreau). C'est vrai que les Nantais auraient très bien pu la gagner cette finale, mais comme je vous l'ai dit, c'était notre soir. On avait beaucoup de pression, le club n'avait plus remporté de trophée depuis 66 ans. On avait perdu l'année d'avant en finale de cette même compétition contre Monaco (4-1). On ne voulait plus passer pour une équipe de "losers" (perdants), il fallait que l'on change cette dynamique, et les garçons l'ont fait.

"Du balayeur au président, tout le monde voulait la gagner" -Guy Lacombe

Club Sochaux : Justement pour cette 2ème finale, votre approche de l'événement a-t-elle été différente ?

Guy Lacombe : Oui, sûrement. J'ai persuadé mes joueurs de notre chance de la gagner cette fois. On a été patients pour répondre présents. Et puis il y avait une unité derrière l'équipe, de toutes les composantes du club. Du balayeur, aux kinés, à mon staff, à Freddy l'intendant, jusqu'au président Jean-Claude Plessis (qui avait dit aux joueurs l'année d'avant dans le vestiaire après la finale perdue contre Monaco, qu'ils reviendraient l'année suivante et que cette fois ils la gagneraient !), tout le monde voulait gagner cette finale. Et je peux vous dire que c'est très important. J'ai disputé 6 finales comme entraîneur (3 victoires, 3 défaites) et j'ai été dans des clubs où tout le monde ne voulait pas forcément que l'on remporte un titre, mais pas à Sochaux. A Sochaux, je le répète, cette année-là, c'était une solidarité à tous les étages. Et ça permet d'aligner toutes les planètes comme on dit, que comme le disait Francis Smerecki, que tous les feux passent au vert en même temps !

C'est le groupe de joueurs qui m'a le plus convenu" -Guy Lacombe

Club Sochaux : Ce Sochaux-là de 2004, vous aviez vraiment réussi à lui imposer votre patte, votre style ?

Guy Lacombe : Oui indéniablement. Je pense que c'est le groupe qui m'a le mieux convenu. Parce que c'est un groupe qui voulait avancer, progresser. Et le mot progression, c'est peut-être le premier mot que j'ai exprimé quand je suis arrivé à Sochaux. Je sentais qu'il y avait une grande envie d'avancer ensemble, dans notre sport, dans notre vie à tous. Les joueurs étaient vraiment très concentrés à l'image de Benoît Pedretti que j'avais mis capitaine justement parce que je voyais qu'il était ambitieux, qu'il voulait progresser, et tous les joueurs étaient dans cette philosophie.

Club Sochaux : A la DTN, vous formez les entraîneurs. Que pensez-vous d'Omar Daf à la tête du FCSM ? C'est une mission délicate ?

Guy Lacombe : Ah je pense que c'est quelqu'un de très compétent et sûrement l'homme de la situation. Il a, en plus, ce club dans le coeur. Il a beaucoup d'atouts pour réussir après il faut, et vous le savez très bien, que tout l'environnement autour soit positif. A Sochaux, je sais que c'est compliqué mais je crois qu'il se nourrit de cette adversité-là pour mobiliser encore mieux ses troupes.

Club Sochaux : Guy Lacombe, justement le FCSM a beaucoup changé depuis votre départ en 2005. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce club ?

"Le FCSM a certainement manqué certains virages" - Guy Lacombe

Guy Lacombe : Ah c'est sûr. Ce que je dis à qui veut l'entendre, c'est que lorsque l'on est bien, qu'on a ce qu'on appelle les vaches grasses, il faut savoir préparer l'avenir, faire en sorte que l'avenir soit plus rose pour les temps difficiles. Je pense que le FCSM a manqué certains virages, comme beaucoup d'autres clubs malheureusement. C'est vrai que le football, c'est un environnement dicté par l'argent aujourd'hui et que sans argent, c'est très dur d'exister.

Club Sochaux : Revenir sur un banc comme entraîneur, c'est possible ?

Guy Lacombe : Il ne faut jamais dire jamais. Je laisse la place aux jeunes (rires) comme Omar Daf. Je peux vous dire pour les accompagner dans leur formation, qu'il y a vraiment de jeunes entraîneurs de grande compétence. Après, si je trouve un challenge exaltant, qui me donne envie, je ne le refuserai pas bien sûr.