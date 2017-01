FCSM : Touzghar à Sochaux, c'est fait.

Le FC Sochaux-Montbéliard tient sa 2ème recrue hivernale. Yoann Touzghar s'est engagé pour un an et demi (+ une année en option) avec les jaune et bleu. L'attaquant évoluait à Auxerre. Il vient se relancer dans le Doubs et aider le FCSM à jouer la montée en Ligue 1.

Le FC Sochaux-Montbéliard renforce son secteur offensif. C'était presque une obligation avec l'indisponibilité jusqu'à la fin de saison de Goran Karanovic, blessé au genou contre Monaco en coupe de la Ligue. Les dirigeants sochaliens ont jeté leur dévolu sur Yoann Touzghar. Agé de 30 ans, l'attaquant franco-tunisien a signé un contrat d'un an et demi avec les jaune et bleu, plus une année en option.

A Sochaux, pour se relancer

Yoann Touzghar connait bien la Ligue 2. Il l'a découvert avec Amiens. Mais c'est à Lens qu'il s'est vraiment révélé. En 3 saisons, il a marqué 31 buts en Ligue 2 et en Ligue 1. Il compte retrouver ce niveau-là avec Sochaux pour rebondir et oublier son expérience ratée à l'AJA. Le franco-tunisien était peu utilisé à Auxerre, il n'y a marqué que 3 buts cette saison, et n'a plus joué depuis 2 mois. Barré par la concurrence dans l'Yonne, il vient donc se relancer chez les jaune et bleu. Attaquant axial, d'expérience, il semble être un parfait complètement au secteur offensif jaune et bleu.

Doublure ou titulaire ?

Une question toutefois. Touzghar sera-t-il juste une doublure ou vient-il pour vraiment former un duo offensif avec Andriatsima, le meilleur buteur sochalien ? On le verra bientot avec les choix de l'entraineur Albert Cartier. En tous les cas, avec les arrivées de Touzghar et celle déjà actée de Mohammed Larbi. L'Etat major du FCSM et le staff envoient un signal très clair. Celui d'afficher la volonté du club sochalien de renforcer l'équipe. Et donc de mettre tous les atouts de son côté pour jouer jusqu'au bout la montée en Ligue 1.