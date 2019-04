FCSM : trois matchs à domicile en avril, le club lance son opération séduction auprès des supporters

Sochaux, France

"En avril plus que jamais, soutenez votre club" ! A huit journées de la fin du championnat, le Football Club Sochaux Montbéliard a besoin de ses supporters et le fait savoir. Le club, qui lutte pour son maintien en Ligue 2, lance cette semaine une opération séduction auprès de son public pour l’encourager à venir au Stade Bonal.

En avril, le FCSM va jouer trois fois à domicile. D’abord ce vendredi 5 avril contre le Paris-FC, puis contre le Havre FC le vendredi 12 avril, et enfin contre Châteauroux le mardi 23 avril. "Autant de matchs importants qui nécessitent le soutien de tous", indique le FCSM sur ses réseaux sociaux.

à lire aussi FCSM : le club va fêter ses 90 ans les 12 et 13 avril

Trois matchs à domicile, trois opérations spéciales

Pour le match du vendredi 5 avril contre le Paris-FC, le club va inviter des élèves de plus de 25 établissements scolaires, une opération réalisée avec le CRIJ de Bourgogne-Franche Comté, le centre régional d’information jeunesse. Autre événement : les célébrations des 90 ans du club. Tous ceux qui auront acheté un billet pour le match face au Paris-FC se verrontoffrir une autre place pour aller voir FCSM-Le Havre FC, le vendredi 12 avril.

Les licenciés francs-comtois de la ligue régionale de football seront également invités le 12 avril au soir, pour assister aux célébrations des 90 ans des "jaune et bleu". De nombreuses animations, match de gala et séance de dédicaces, ont déjà été annoncées. Enfin le mardi 23 avril, deux invitations seront offertes à chaque abonné pour assister au match contre La Berrichonne de Châteauroux. Pour cette rencontre, les tarifs des places seront à 5, 10 et 15 euros.