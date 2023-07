FCSM : un miracle ou le dépôt de bilan ?

Le temps qui passe ne joue pas en faveur du FCSM et de ses supporters de plus en plus inquiets

On n'aperçoit toujours pas de fumée blanche ce mardi soir au dessus du stade Bonal. Pire, le FC Sochaux Montbéliard semble se rapprocher du précipice : un dépôt de bilan qui semble de plus en plus inéluctable. Le vide se rapproche, selon nos confrères de l'Est Républicain, qui indique que " la piste principale suivie par le propriétaire chinois, Nenking, afin de revendre rapidement le club, serait tombée à l’eau ce mardi après-midi". Les heures défilent et rapprochent le FCSM de la fin.

" Des négociations se poursuivent"

Le député du Doubs Nicolas Pacquot lui ne perd pas espoir. Il affirme que des négociations se poursuivent. Le parlementaire a demandé à Frankie Yau, le président du FCSM, de mettre les 12 millions d'euros nécessaires afin d'éviter le dépôt de bilan et de revendre le club ensuite à très court terme. Une solution difficile à envisager au vu des dernières difficultés de trésorerie rencontrées par Nenking, l'actionnaire chinois du FC Sochaux.

Y a t il un chevalier blanc ?

Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, la piste d'un repreneur français serait toujours d'actualité, une piste connue de l'ancien président des Jaune et Bleu Jean-Claude Plessis, confiant. Cependant, rien ne dit encore qu'elle aboutira et que ce potentiel candidat soit déjà entré en contact avec Nenking. Il faut faire vite car il manque toujours les 12 millions d'euros pour satisfaire la DNCG. Le rendez-vous prévu ce jeudi avec le gendarme du foot financier semble en tout cas arriver trop tôt. Le président du FCSM Frankie Yau sera normalement absent à ce rendez-vous.

Le recours devant le CNOSF avant le 28 juillet

La dernière étape serait alors un recours devant le CNOSF, Comité National olympique et sportif français, le club a jusqu'au vendredi 28 juillet pour le déposer et ainsi avoir une chance de jouer en Ligue 2 l'an prochain. Encore faut-il avoir une garantie solide de reprise. Ce qui ne semble pas être le cas et le temps presse...