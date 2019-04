90 ans du FCSM : une histoire jalonnée d'exploits

Sochaux, France

Sochaux est un monument du foot français. Le FCSM a vécu 66 saisons parmi l'élite, décroché deux titres de champion de France, trois coupes nationales et dix campagnes européennes.

1980 : l'exploit face à Francfort sur la neige de Bonal

C'est l'épopée de 1980-1981 qui a marqué les esprits. Cette saison là, Sochaux atteint les demi finale de la coupe UEFA aprés un exploit face aux allemands de l'Eintracht de Francfort. " Il faut s'imaginer que Francfort était le tenant du titre de la coupe UEFA, leader du championnat d'Allemagne avec des joueurs extraordinaires. A l'aller, le FCSM est mené 4/0 et pas loin d'en encaisser un cinquième. Le match est bouclé mais Sochaux revient à 4/1 puis 4/2" relate Fabien Dorier, responsable communication du club et auteur du livre « Le FCSM en 90 dates »

Au retour sur la neige du stade Bonal, le 10 décembre 1980, Sochaux signe l'exploit d'éliminer l'ogre allemand grâce à un succès héroïque 2/0. " Il y a toute une mythologie autour de ce match. Les sochaliens avaient limé les crampons pour tenir sur la neige et des allemands qui glissent. Il y a aussi Patrick Revelli qui inscrit un doublé, qui gagne beaucoup de temps à la fin perclus de crampes et qui énervent les allemands. Patrick Revelli qui, à la fin du match, revient en peignoir saluer les supporteurs" rappelle Fabien Dorier.

2007 : le triomphe au stade de France

Dans les vitrines du FCSM, il y a aussi trois coupes nationales : une coupe de la Ligue en 2004 et surtout deux coupes de France en 1937 et 2007. Freddy Vandekerkhove, au club depuis 20 ans, n'oubliera jamais le triomphe du 12 mai 2007 au stade de France. " C'est un trophée magnifique. Je l'ai eu deux mois à la maison car c'est moi qui l'emmenait sur les stades du coin pour les matchs amicaux. Chaque jour, je la regardais avec les noms et les équipes gravées. Ca, c'est gravé à jamais. Ce soir là, on a les deux coupes dans le vestiaire car les lionceaux, moins de 19 ans, ont gagné juste avant nous la coupe Gambardella" se souvient l'intendant du FCSM qui vit sa 21e saison au club. Freddy Vandekerkhove a aussi vécu l'un des deux titres de champion de France de deuxième division en 2001. "Une saison accomplie et magique" dit-il, sous les ordres de Jean Fernandez et du président Jean Claude Plessis..

