"On a du mal à l'imaginer sur le banc" : Donnarumma en gardien titulaire du PSG ?

Par Caroline Felix , France Bleu Paris - Mis à jour le -

Le PSG a officialisé, ce 14 juillet, la venue du gardien italien Gianluigi Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro 2020. D'après Eric Rabésandratana, consultant pour France Bleu Paris et ancien du PSG, il "prendra peut-être un peu plus de place au fur et à mesure".