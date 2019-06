Ferland Mendy au Real Madrid : le Havre AC va empocher plusieurs millions d'euros

Le Havre - France

En l'espace de deux ans, Ferland Mendy est passé du HAC, en Ligue 2, au Real Madrid, en Liga. Le jeune homme, qui sort de deux années à Lyon, vient de s'engager pour six saisons en Espagne. Une ascension spectaculaire, qui rend fier du côté du Havre AC, et qui rapporte gros à son ancien club. En effet, si Lyon vient de vendre Ferland Mendy pour 48 millions d'euros (plus cinq en bonus), le club rhodanien va devoir reverser une somme non négligeable au doyen du foot français.

Au moment du transfert de Mendy vers l'OL pour cinq millions d'euros, en 2017, le HAC avait en effet réclamé et obtenu 10% sur la plus-value, lors d'une éventuelle revente. Ainsi, les normands doivent aujourd'hui empocher 4,3 millions d'euros, sans compter les indemnités liées à la formation.

L'histoire est belle

Apparu pour la première fois dans le monde pro avec le HAC en avril 2015, Ferland Mendy totalise aujourd'hui 47 apparitions en Ligue 2 avec les ciel et marine et 57 en Ligue 1 avec Lyon. Agé de 24 ans, le jeune homme a écrasé la concurrence à son poste, ces deux dernières années, et a éclaboussé la scène nationale et européenne, au point d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France (quatre sélections).

Ferland Mendy vit aujourd'hui un conte de fée, lui qui a connu l'enfer : quand il était adolescent, et alors qu'il évoluait au Paris Saint-Germain, le jeune homme avait souffert d'une maladie à la hanche. Les médecins avaient alors envisagé de lui couper la jambe, a-t-il raconté, et le défenseur avait du stopper net son début de carrière. Finalement, Ferland Mendy s'est soigné, s'est accroché, a serré les dents, et a rebondi. A Mantes, puis au Havre, qui lui a tendu la main.

Pour aujourd'hui rejoindre l'un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid entraîné par Zinédine Zidane. Et inscrire son nom dans la liste des nombreux joueurs formés par le HAC et qui font aujourd'hui les beaux jours des plus grands européens (Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, Paul Pogba, etc...)