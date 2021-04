Fernández avant la finale de la Coupe du Roi : "Les supporters basques nous auraient donné une belle leçon"

Un rendez-vous historique, qui dépasse le football. Ce samedi 3 avril (21h30), le stade olympique de Séville accueille la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao pour la finale de la Coupe du Roi 2020. Dans un stade vide, Covid-19 oblige, et ce malgré la farouche volonté des deux clubs de pouvoir faire de cet événement une belle fête populaire. "C'est dommage que les supporteurs ne soient pas à Séville", se désole Luis Fernández, l'ancien international français, entraîneur de Bilbao entre 1996 et 2000, consultant pour la chaîne beIN Sports, qui revient pour France Bleu Pays Basque, sur ce match.

France Bleu Pays Basque : Une finale 100% basque. Qu'est ce que cela vous évoque ?

Luis Fernández : Je pense que l'Athletic Bilbao a traversé une petite période un peu un peu difficile, un peu compliquée, mais je crois qu'avec l'arrivée de Marcelino, ils ont su redresser la barre. Ils ont su comment remonter, repartir, retrouver des ressources. L'équipe a un état d'esprit remarquable et avec de l'engagement, ils ont su se remettre en situation pour aller chercher un titre et gagner une coupe, même deux, puisque qu'une autre finale qui les attend face à face au Barça.

Luis Fernández (à droite) lors de la signature de Bilbao Pablo Orbaiz (à gauche), en 1999 © Maxppp - SANTIAGO JIMENEZ

Entraîneur de l'Athletic Club entre 1996 et 2000, vous en avez connu des derbies...

Il y a de la rivalité, du chambrage, mais ça reste toujours correct. Il n'y a jamais eu de violence et jamais eu d'échanges de coups. Des échanges de palabres, de communication, oui [...] C'est toujours une belle fête. Mais là, c'est dommage que les supporteurs ne soient pas dans le stade. Je pense qu'ils nous auraient donné une belle leçon, ensemble. On aurait eu une belle ambiance, quelque chose de festif. Et puis après, il y a toujours un vainqueur, puis toujours un perdant. En tant qu'ancien entraîneur de l'Athletic, c'est vrai que mon cœur balance d'un côté. Mais je reconnais que la Real va mieux, ces dernières saisons, ils ont travaillé en profondeur pour se reconstruire et réaliser de belles choses. C'est pour ça qu'on peut s'attendre, et on l'espère tous, à une belle finale, avec du beau football entre ces deux clubs, vraiment représentatifs de ce pays formidable qu'est le Pays basque.

Sportivement, cette saison, la Real avance avec un peu plus de certitudes...

C'est le championnat qui dicte effectivement la forme des uns et des autres. La Real, en étant européen, a fait preuve de plus de régularité. Ça aussi, ça amène un plus. L'Athletic, joue avec une philosophie, il faut la maintenir, la préserver. Ça fait partie de l'ADN, travailler avec la cantera, la formation basque. Je pense là à Asier Villalibre (23 ans, né à Guernica), mais comme d'autres jeunes, ils arrivent à briller. Tout cela se construit avec les trois millions d'habitants dans ce Pays basque, alors que la Real Sociedad a une stratégie différente. Aujourd'hui, ils peuvent éventuellement recruter à l'extérieur. Je pense là au Français, Robin Le Normand, et je suis content parce que je le vois évoluer, faire de belles choses. Dans le passé, il y a eu Antoine Griezmann. Ce sont deux manières de travailler, il faut les respecter mais dans les deux cas c'est du travail de longue haleine. Un travail au quotidien. Ça fonctionne bien et il faut leur rendre hommage pour cela.