Festival interceltique de Lorient : dix ventilateurs pour bichonner la pelouse du Moustoir

Les binious, oui ! Les champignons, non !

Pour éviter que ne se reproduise la même mésaventure que l'année dernière, quand la pelouse du stade du Moustoir avait grillé lors du festival interceltique contraignant le FC Lorient (Ligue 2) à l'exil le temps de deux matchs, la ville vient d'acheter dix ventilateurs géants.

Après chaque événement organisée au Moustoir dans le cadre du festival interceltique, la pelouse sera débâchée et ces ventilateurs permettront de la sécher rapidement. Ce qui devrait permettre de se mettre à l'abri d'un éventuel développement de champignon.

Coût total pour la mairie, propriétaire du stade : 25.000 €.

"On a pris un contrat avec Sportingsols, la société qui s'occupe de la pelouse à l'année, pour qu'un jardinier soit présent durant la durée du Festival." Bruno Blanchard, maire-adjoint de de la ville de Lorient.

Les différents partenaires peuvent être assez optimistes. La pelouse est en bon état, alors qu'elle était déjà attaquée par un champignon avant même le festival, l'année dernière.

Les températures devraient être, cette année, un peu plus clémentes. Enfin, le dernier spectacle aura lieu le jeudi 8 août, ce qui laisse cinq jours avant le prochain match du FC Lorient.

En 2018, le FC Lorient avait du disputer deux matchs à domicile à Bordeaux et Vannes, le temps que la pelouse reverdisse. Ce qui avait entraîné un manque à gagner de 300.000 euros.

"On remercie la ville d'avoir revu le protocole d'occupation du Moustoir pendant le festival. On n'est pas des experts agronomiques, mais on leur fait confiance." Fabrice Boquet, directeur général du FC Lorient.