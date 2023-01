FFF : Pour l'association Colosse aux pieds d'argile "il y a un ménage à faire dans cette fédération"

"Ce que je regrette, c'est qu'il a fallu qu'il s'en prenne à Zidane pour que les choses bougent". Le comportement de Noël Le Graët, le Landais Sébastien Boueilh et son association de lutte contre les violences sexuelles dans le sport "Colosse aux pieds d'argile" le dénoncent depuis les accusations de violences sexuelles parues fin septembre. Dans le journal l'Equipe, il expliquait dès lors : "La FFF, on l'appelle "la grande muette". On ne construit rien avec eux [...] ils ne se sentent pas concernés par le sujet et, en se comportant ainsi, ils ne font que multiplier les victimes »

"Il faut qu'il lâche le poste !"

Ce mercredi, alors que le comité exécutif de la Fédération Française de Football a décidé de la "mise en retrait" du président tant critiqué et de la directrice générale de la FFF Florence Hardouin, Sébastien Boueilh l'affirme : "Il faut qu'il [Noël Le Graët] lâche le poste ! Cela fait plusieurs fois qu'il sort de ses rails, qu'il raconte pas mal de conneries... Il est accusé de violences sexuelles, de plein de choses et il est toujours en place. Il y a vraiment un ménage à faire dans cette fédération de foot".

Après 10 années à faire de la sensibilisation et de la formation sur les violences sexuelles auprès des clubs et des institutions, il constate que "les difficultés que rencontrent les collectivités dans le champ sportif, c'est toujours avec le foot. Quand je vois que le district de l'Hérault a dû mettre en place un tableau de sanctions pour gérer les comportements déviants avec bonus et malus pour chaque club en fin de saison... quand je vois qu'ils doivent gérer des agressions au couteau... c'est la jungle ! Du grand n'importe quoi !" lâche l'ancien rugbyman. Même si certains clubs, d'après lui, sont "très structurés sur le sujet".

Rajeunir et féminiser

Selon Sébastien Boueilh, on retrouve dans le foot "les problèmes sociétaux : racisme, radicalisation... et le président de la FFF, avec son comportement condescendant, montre l'exemple. Il ne respecte rien, même pas l'Etat". Pour lui la réaction de la ministre des sports à cette attitude n'est pas allée assez loin. "C'est une fédération délégataire, que la nouvelle ministre demande sur Twitter uniquement des excuses parce qu'on a insulté Zinédine Zidane, c'est léger. C'est quand même la patronne du sport français !"

Pour le Landais il ne faut pas non plus se contenter uniquement de changer de président à la tête de la Fédé. "Il faut rajeunir ces fédérations tenues par des ancêtres du sport ! Ensuite, je demanderais non seulement la mixité mais la parité dans les instances. On s'aperçoit que lorsqu'une femme est à la tête de la fédération, en termes de violences sexuelles, les choses bougent un peu plus vite." Il souhaiterait par exemple que des formations des professionnels soient mises en place, ainsi que de la sensibilisation, des actions dans les départements, régions et pôles. Il cite en exemple les fédérations françaises de basketball, de handball ou de gymnastique, à la pointe sur cette question des violences sexuelles.